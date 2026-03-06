'Какой позор': что известно о госпоже посла Украины в Омане, которая возмутила сеть своим нарядом на важной встрече. Фото

В сети набирает обороты скандал вокруг руководительницы посольства Украины в Омане Ольги Селих. Дипломата упрекают за неуместный и слишком откровенный наряд, который она надела на официальную встречу с представителями Саудовской Аравии и Омана.

Видео дня

Фотографию с официального приема в Султанате Оман было опубликовано на Facebook-странице Посольства Украины в Омане. Странный – и, вероятно, оскорбительный для представителей консервативных государств Ближнего Востока – выбор наряда дипломатом снова всколыхнул возмущение, которое в прошлом году вызвало назначение Ольги Селих, которая не имела никакого дипломатического опыта.

Встречают по одежке

Резонанс и большое возмущение вызвал внешний вид, в котором госпожа посол появилась на официальный прием в Омане, где также присутствовали дипломаты и политики из Омана и Саудовской Аравии. И судя по тому, что в Посольстве Украины в Омане опубликовали фото, на котором Селих в обтягивающих штанах и открытой блузе, подает руку укутанным с ног до головы арабским дипломатам – в таком наряде на встрече с представителями крайне консервативных государств там ничего плохого не видят.

Более того: подчиненные Селих убеждены, что ей удалось "укрепить взаимоуважение" между Оманом, Саудовской Аравией и Украиной.

"Посол Украины выразила искреннюю благодарность Послу Королевства Саудовская Аравия и всей дипломатической миссии за теплый прием, исключительное гостеприимство и высокий уровень организации этого выдающегося мероприятия. Было выражено убеждение, что такие важные межкультурные встречи и в дальнейшем будут способствовать укреплению дружеских отношений, взаимоуважения и сотрудничества между Украиной, Королевством Саудовская Аравия и Султанатом Оман", – говорится в сообщении на сайте посольства, которое до сих пор есть на официальной странице ведомства в Facebook.

Зато разглядели прямой вред интересам Украины в желании госпожи посла похвастаться собственными формами, украинцы, не обремененные властью.

Так, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева отметила: при взгляде на фотографию вряд ли кто распознал бы в слишком откровенно одетой женщине руководительницу дипломатического ведомства – ассоциации, по мнению журналистки, она скорее вызвала с "другими профессиями развлекательного жанра".

"Не секрет, что сейчас в свете войны на Ближнем Востоке открываются необозримые возможности для наших специалистов по БПЛА и дронов. Потому что ПВО то чудесно, но никакой бюджет не выдержит сбивать иранские "шахеды" дорогущими ракетами для "петриотов". И вместо того, чтобы провести с местными богачами нормальные деловые разговоры с учетом культурных контекстов, нас представляют какие-то дамы полусвета в штанах с обтянутыми задницами. Тьфу. Гадость", – отметила Данилюк-Ярмолаева, недвусмысленно намекнув, что должность Селих могла получить не за дипломатические таланты, а по другим причинам – как это, по ее словам, было в свое время с еще одной главой украинского посольства – в Болгарии.

Разделяет возмущение Данилюк-Ярмолаевой и ее коллега, журналистка Любовь Величко.

"Ольга Селих – женщина очень практичная. В одних и тех же штанах и к верблюдам сходила, погладила, а через неделю-другую – и на торжественный прием в султанат пожаловала. А вы ругаетесь! Министерство иностранных дел Украины очень хорошо работает над тщательным отбором идеальных послов и послиц – лиц Украины в мире Так держать!" – въедливо прокомментировала она, опубликовав фотографии дипломата в обеих упомянутых "локациях".

Интересно, что в заметке Величко есть скриншот с резонансной фотографией с приема, опубликованной на странице самой Селих. Однако сейчас это сообщение найти там уже не удастся – в отличие от Посольства Украины в Омане, его руководительница, похоже, поняла, что промахнулась с "дрескодом", не очень приемлемым для дипломатических приемов даже в значительно более свободных странах, чем мусульманские государства Ближнего Востока.

Судя по комментариям, неприятные ассоциации наряд руководительницы украинского дипведомства в Омане вызвал не только у процитированных журналисток, но и у украинцев, комментировавших их сообщения. Неуместным, или даже оскорбительным и опасным для Украины ее образ восприняли немало комментаторов.

Лишь единицы отмечали, что для них не имеет значения, во что одета госпожа посол при условии, что она качественно выполняет свою работу – на что тут же получали упоминания о том, что впервые Селих попала в скандал еще во время назначения – и именно из-за отсутствия дипломатического опыта.

Некоторые из комментаторов также выражали сомнения в правильности решения о назначении женщины послом в страну, где представительницы женского пола традиционно лишены значительной части прав. Особенно если она позволяет себе пренебрегать местными традициями, что для Ближнего Востока очень важно.

Дипломатию в Омане доверили человеку без опыта

На фоне нового скандала, как уже отмечалось, Ольге Селих припомнили ее не менее скандальное назначение. Тогда, в июле 2025 года, вокруг фигуры новой госпожи посла разгорелись острые дискуссии. Прежде всего – из-за отсутствия у нее дипломатического опыта.

Выглядело так, что уроженка Волыни Ольга Селих действительно мало подходила на важную дипломатическую должность – да еще и на Ближний Восток, в выстраивании отношений с которым Украина на фоне войны с РФ чрезвычайно заинтересована.

За плечами у Селих нет ни практического, ни теоретического дипломатического опыта: она изучала менеджмент внешнеэкономической деятельности в Ровенском институте славяноведения и правоведение в Академии имени Ярослава Мудрого. И только в 2025 году, в год назначения на должность в Посольство Украины в Омане, она, как писали медиа, "программу специализированного курса для чрезвычайных и полномочных послов в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко".

Никак не связана с дипломатией и предыдущая профессиональная деятельность госпожи посла. Ранее Ольга Селих занималась бизнесом, аффилированные с ней компании выигрывали государственные тендеры.

Начала она трудовую деятельность в 2008 году – сразу с позиции генерального директора и владелицы ООО "КИЕВ Инвест-Буд". Затем трудилась адвокатом и советником в КРЦ "Национальная академия правовых наук Украины", возглавляла ООО "Глобал Строй-Проект".

Среди должностей, которые в разное время занимала Селих – руководитель ОСН "БК "Великий Подол", вице-президент по работе с государственными органами и бизнесом в общественной организации "Деловые Украинские Женщины", а также председатель правления в ОСМД "Либерти Люкс".

Сама Селих тогда претензии относительно отсутствия опыта для работы на такой важной должности отвергала. Из ее заявления вообще могло сложиться впечатление, что классическое дипломатическое образование для дипломата – явление переоцененное.

"Дипломатия – это тоже оружие. И я стану той силой, которая работает на победу Украины... Мой путь – нетипичен. Я не имею классического дипломатического образования, однако имею глубокую подготовку в международной экономике, юриспруденции, опыт управления бизнесом, правозащиты, меценатства и общественной деятельности. Это и есть моя школа дипломатии: умение вести переговоры, находить компромиссы, принимать весомые решения, действовать стратегически и мыслить национальными интересами. Это практическая дипломатия, которую я ежедневно воплощала в жизнь задолго до официального назначения", – написала Селих.

На момент назначения соцсети Ольги Селих были переполнены фотографиями, на которых она одета в модные и нередко довольно откровенные наряды.

И стиль, которого она придерживалась в одежде, лишь больше смутил украинцев. Ведь работать ей предстояло в стране, которая хоть и является более прогрессивной в отношении прав женщин по сравнению с другими странами региона, остается государством с глубокими исламскими традициями. Особенно – в том, какой внешний вид женщин в общественных местах считается приемлемым.

"Если в Украине госпожа Селих демонстрировала современный и светский стиль, который отражали ее модные платья и открытость в социальных сетях, то в Омане ей, вероятно, придется адаптироваться к скромному дресс-коду. Хотя абайя (длинный свободный черный плащ) и хиджаб (платок, покрывающий волосы) не являются обязательными для иностранок, покрытие плеч, коленей и волос во многих ситуациях, особенно во время официальных мероприятий или посещения религиозных объектов, считается признаком уважения к местным обычаям", – писало тогда издание "Главком".

Однако, если заглянуть в соцсети госпожи посла – становится очевидно, что к совету она не очень прислушалась. Несмотря на то, что уже тогда украинцы обвиняли ее фактически в том же, что и после нового скандала.

После назначения Ольга Селих обещала создать "самое эффективное посольство" и стать "самым эффективным послом" Украины в Омане. О ее достижениях на пути выполнения этих обещаний – широкой общественности до сих пор неизвестно. А вот в том, что ей удалось привлечь внимание консервативного Ближнего Востока (и не факт, что со знаком +) – сомнения вряд ли остались.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Италии Игоря Брусило. Мы подробно рассказывали, что известно о новом представителе нашего государства в стране-союзнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!