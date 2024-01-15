Какие украинские фамилии происходят от давних профессий: список

Фамилия может многое рассказать о жизни наших предков. В давние времена особое внимание обращали на внешность, характер, место жительства и профессию, чтобы создать соответствующее прозвище для человека.

Видео дня

В свое время украинский языковед Юлиан Редько провел большое исследование и написал книгу "Современные украинские фамилии". Он составил перечень интересных родовых названий, происходящих от древних профессий.

Металлургическая промышленность

Гамерник. Происходит от слова "гамарня" – устаревшее название для металлообрабатывающего заведения, металлоплавильной, водяной кузницы. Чаще встречается на Приднестровье.

Рудник. Происходит от слова "рудокоп", а Рудніцький связан с названием местности, где развивалась металлургическая промышленность. Наиболее распространены на Волыни.

Стекольный завод

Гутник, Гутникевич. Так называли человека, работавшего на стекольном заводе. Чаще всего название встречается на Галичине.

Лесной промысел:

Угляр;

Смоляр, Смолярчук, Смолярський;

Будник, Будниченко.

Фамилии распространены на Подолье и Слобожанщине.

Кожаная промышленность:

Кожем'як;

Гарбар.

Людей с такими прозвищами чаще всего можно встретить в Кировоградской и Житомирской областях.

Производство ковров:

Килімник;

Коберник, Коберський. Создано от слов "кобер", "ковер", то есть "килим".

Фамилии распространены в Приднепровье.

Хлебопекарная промышленность:

Пекар;

Пекарський;

Пекарчук.

Наиболее популярны на Волыни.

Ранее OBOZ.UA публиковал список фамилий, которые давали руководителям городов в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.