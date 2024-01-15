Какие украинские фамилии происходят от давних профессий: список
Фамилия может многое рассказать о жизни наших предков. В давние времена особое внимание обращали на внешность, характер, место жительства и профессию, чтобы создать соответствующее прозвище для человека.
В свое время украинский языковед Юлиан Редько провел большое исследование и написал книгу "Современные украинские фамилии". Он составил перечень интересных родовых названий, происходящих от древних профессий.
Металлургическая промышленность
Гамерник. Происходит от слова "гамарня" – устаревшее название для металлообрабатывающего заведения, металлоплавильной, водяной кузницы. Чаще встречается на Приднестровье.
Рудник. Происходит от слова "рудокоп", а Рудніцький связан с названием местности, где развивалась металлургическая промышленность. Наиболее распространены на Волыни.
Стекольный завод
Гутник, Гутникевич. Так называли человека, работавшего на стекольном заводе. Чаще всего название встречается на Галичине.
Лесной промысел:
- Угляр;
- Смоляр, Смолярчук, Смолярський;
- Будник, Будниченко.
Фамилии распространены на Подолье и Слобожанщине.
Кожаная промышленность:
- Кожем'як;
- Гарбар.
Людей с такими прозвищами чаще всего можно встретить в Кировоградской и Житомирской областях.
Производство ковров:
- Килімник;
- Коберник, Коберський. Создано от слов "кобер", "ковер", то есть "килим".
Фамилии распространены в Приднепровье.
Хлебопекарная промышленность:
- Пекар;
- Пекарський;
- Пекарчук.
Наиболее популярны на Волыни.
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