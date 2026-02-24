Какие растения поставить в ванной: красивые варианты

Если влага задерживается в воздухе, это может способствовать образованию конденсата и появлению плесени. Один из естественных способов стабилизировать микроклимат – правильно подобранные комнатные растения.

Видео дня

Некоторые из них не только украшают интерьер, но и помогают поглощать избыточную влагу и очищать воздух. Издание Express рассказало, какие растения стоит разместить в ванной в зависимости от освещения и уровня влажности.

Для ванной с низким освещением и невысокой влажностью

Сансевиерия и замиокулькас – идеальный выбор для темных ванных комнат без окон или с минимальным естественным светом. Сансевиерия, известная также как "тещин язык", хорошо переносит сухой воздух и жидкий полив. Исследования, в частности упомянутые Healthline, отмечают ее способность фильтровать воздух.

Замиокулькас имеет плотные, блестящие листья и выдерживает недостаток света. Его листья помогают стабилизировать микроклимат и одновременно добавляют интерьеру современности.

Для низкого света и высокой влажности

Если в ванной много пара после душа, спатифиллум будет чувствовать себя прекрасно – высокая влажность максимально приближена к его естественной среде. Это растение активно поглощает лишнюю влагу и известно своими воздухоочистительными свойствами.

Потос – неприхотливая лиана, которая может свисать с полок или кашпо. Она быстро растет, добавляет зелени и также помогает уменьшать концентрацию вредных веществ в воздухе.

Для яркого света и невысокой влажности

Если ванная комната имеет большое окно и много света, обратите внимание на суккуленты. Алоэ вера любит солнце и минимальный полив. Дополнительный бонус – гель алоэ можно использовать для успокоения кожи после легких ожогов или раздражений.

Денежное дерево также выдерживает прямой солнечный свет и редкий полив, что делает его практичным вариантом для светлой, но не слишком влажной ванной.

Для яркого света и высокой влажности

Папоротники естественно растут во влажной среде, поэтому бостонский папоротник прекрасно поглощает избыточную влагу. Его лучше размещать ближе к душу, где больше всего пара.

Хлорофитум также известен как естественный "осушитель" воздуха, а фикус каучуконосный с большими глянцевыми листьями не только очищает воздух, но и помогает уменьшать споры плесени и бактерии.

Кроме эстетики, правильно подобранные растения помогают стабилизировать уровень влажности, очищают воздух. Главное – учитывать два фактора: количество света и уровень влажности. Тогда зеленый уголок в ванной станет естественным помощником в борьбе с конденсатом и плесенью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где нельзя ставить фикус.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.