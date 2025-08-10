Какие повестки будут присылать по почте в сентябре и что грозит за их игнорирование: подробное объяснение

С конца июля в Украине ТЦК и СП получили право отправлять "боевые" повестки по адресу проживания военнообязанных. Поэтому граждане, подлежащие мобилизации на основе результатов ВВК, получают документ на отправку к месту прохождения службы не только лично – его могут прислать письмом через почту с уведомлением о вручении.

Видео дня

В случае отказа от получения повестки или невыполнения требований о прибытии в указанное время и место, человек будет нести ответственность перед законом. OBOZ.UA подробнее объясняет, как будет происходить вручение повесток по почте в сентябре 2025-го и что грозит за их игнорирование.

Какие повестки может получить военнообязанный

Во время военного положения в Украине гражданам, подлежащим общей мобилизации, вручают такие виды повесток:

– для уточнения данных;

– для прохождения ВВК;

– мобилизационное распоряжение ("боевая" повестка).

Повестки об уточнении данных, согласно постановлению Кабмина №560, могут рассылаться "Укрпочтой" заказным письмом с уведомлением о получении после того, как все военнообязанные, призывники и резервисты уточнили данные до 16 июля 2024 года.

Повестка на прохождение ВВК может вручаться всем военнообязанным, или же они могут сгенерировать направление на комиссию онлайн через приложение "Резерв+". Лицам, имеющим отсрочку, можно вручить повестку на ВВК лично в ТЦК, однако они не обязаны проходить обследование, пока она действует. Такие лица могут аннулировать повестку на ВЛК.

Детали относительно отправки повесток по почте в сентябре

Повестка, которая отправляется по почте, генерируется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Там собираются данные из государственных реестров и формируют личное дело, к которому добавляется информация после прохождения ВВК и контакты, которые обновляет военнообязанный. Повестка генерируется, используя данные из реестра "Оберіг" и отправляется по почте по указанному лицом адресу.

В Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации указано, что надлежащим подтверждением оповещения является:

– день получения повестки лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу, указанному в реестре "Оберіг";

– день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если этот человек не сообщил ТЦК другой адрес места жительства.

Что грозит за игнорирование присланной повестки

В случае отказа от получения повестки на уточнение данных или прохождения ВВК, предусматривается ответственность по ст. 210 КУоАП о нарушении правил учета. За это во время военного положения могут наказать штрафом в размере 17-25 тысяч гривен.

Игнорирование полученной по почте повестки или невыполнение требований о прибытии для отправки к месту прохождения службы в определенное в повестке время и место, военнообязанные и резервисты несут ответственность в соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Что предшествовало

Ранее лицам, подлежащим призыву на военную службу на основе результатов ВВК "боевые" повестки вручались под личную подпись. Однако теперь повестка на отправку к месту прохождения военной службы может:

– вручаться под личную подпись;

– направляться ТЦК и СП по почте заказным почтовым отправлением.

Однако постановлением КМУ №916 от 30.07.2025 были утверждены изменения по отдельным вопросам ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации.

В частности, в новой редакции изменения изложены изложены в п. 88 Порядка №560. Согласно им, на основе результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора (в случае необходимости) резервистам и военнообязанным повестка о мобилизации и отправке к месту прохождения службы вручается под личную подпись или направляется районным (городским) ТЦК и СП средствами почтовой связи. Документ должны отправить заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства военнообязанного.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября 2025 года сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию при проверке документов или вручении повесток гражданам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!