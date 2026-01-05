Какие овощи посеять в январе, чтобы иметь хороший урожай весной: вы будете удивлены

Хотя значительная часть сада находится в состоянии покоя в течение января, еще есть много работы, которую нужно выполнить. Это включает обрезку, мульчирование, а также посев фруктов и овощей.

Видео дня

По словам экспертов по садоводству, в это время года есть, что посеять. Так, январь – идеальное время для посева бобов в горшки в регионах с умеренным климатом, помещая их в холодный подвал или неотапливаемую теплицу, пишет Express.

Однако в некоторых регионах наблюдаются очень холодные периоды со снегом и морозом, поэтому, если вы живете там, лучше подождать.

Если у вас есть теплица, овощи, которые следует посеять до конца месяца, включают баклажаны и капусту, созревающую летом. Салат-латук, шпинат, салатный лук и репа также можно сеять в январе.

Фруктовые деревья и кусты можно сажать сейчас, чтобы дать им время прижиться, прежде чем они начнут расти. Речь идет о черной смородине, красной смородине, белой смородине, малине, крыжовнике, чернике и плодовых деревьях с голыми корнями.

Именно они часто доступны в январе и являются экономически выгодным вариантом, хотя им может понадобиться некоторое время, чтобы прижиться.

Также в этот период важно обрезать яблони, груши, айву и мушмулу, а также смородину, крыжовник и осеннюю малину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить овощи от вредителей без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.