Какие места в автобусе самые безопасные на случай ДТП: это может спасти жизнь

Многие украинцы ежедневно пользуются общественным транспортом, в частности автобусами, чтобы добраться до работы или другого места назначения. К сожалению, дороги не являются самым безопасным местом, поэтому есть риск попасть в ДТП. Находясь в автобусе во время столкновения с другим транспортным средством, можно серьезно травмироваться, однако есть возможность уберечь свою жизнь и здоровье.

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OBOZ.UA рассказывает, какие места в автобусе наиболее безопасные в случае ДТП. Это прежде всего сиденья, расположенные ближе к середине салона.

Чтобы найти самое безопасное место в автобусе, направляйтесь к середине транспортного средства. Выберите ряд поближе к центру салона и сядьте на проходе, выбрав при этом ту сторону автобуса, которая удалена от встречного транспортного потока.

Такое расположение в автобусе максимально отдаляет пассажира от возможных столкновений спереди и сзади, а также потенциально неуправляемого транспортного средства, которое выезжает на полосу движения для общественного транспорта с другой стороны.

В то же время сиденья спереди и сзади салона наиболее опасные в случае столкновения с другим авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Австрии утром 1 апреля произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы. Авто столкнулось с грузовиком с полуприцепом.

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