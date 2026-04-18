Как заставить орхидею снова зацвести: четыре основных шага

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди, которые выращивают орхидеи, это то, что их очень трудно заставить повторно зацвести.

Эксперты по уходу за комнатными растениями выделили четыре основных шага, которые надо выполнить, чтобы получить эти прекрасные цветы снова. К счастью, когда они наконец-то снова зацветут, это зрелище может длиться до 12 недель, пишет OBOZ.UA.

Тщательно обрежьте

Первое, что нужно сделать владельцам орхидей, это обрезать растение. Знания и память о том, как выполнять эту важную процедуру, будут стимулировать растение к повторному цветению.

Отсчитайте два сегмента от основания и срежьте чуть выше этой части. Выбросьте отрезанную часть, тогда остальные стебли в течение нескольких месяцев потратит энергию на создание нового цветоноса.

Снижение температуры

Следующим шагом для стимулирования цветения орхидей является снижение температуры. Вы можете достичь этого – и обеспечить оптимальное освещение – переместив их подальше от прямых солнечных лучей.

Подкармливайте растение

Цветам требуется определенное питание, чтобы снова зацвести. Ежемесячное использование специального удобрения для орхидей будет стимулировать растение расти и развивать больше цветов.

Своевременный полив

Если корни темно-зеленого цвета, это означает, что растению достаточно воды и влаги для роста. Если же они светло-серебристого цвета, это признак того, что орхидею нужно полить, поскольку она засохла.

