Есть несколько правил: когда надо сажать тюльпаны

Представить весну без тюльпанов практически невозможно. Именно эти цветы создают ощущение праздника, украшают клумбы и наполняют сады яркими красками. Но чтобы весной ваша клумба утопала в цветах, позаботиться о посадке надо уже осенью.

Есть несколько простых правил, которые помогут получить обильное цветение. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Как выбрать луковицы тюльпанов

Успех начинается с качественного посадочного материала. Луковицы должны быть твердыми, без мягких участков, пятен или признаков гнили. Наличие плесени или неровностей на поверхности – тревожный сигнал. Лучше всего выбирать крупные и здоровые экземпляры: они быстрее укореняются и дают крепкие цветы.

Где сажать тюльпаны

Тюльпаны предпочитают солнечные участки или легкую полутень. Почва должна быть плодородной и влажной, но без застоя воды.

Если земля тяжелая и глинистая – добавьте песка, чтобы предотвратить загнивание.

Если почва бедная – обогатите ее компостом или торфом.

Правильно подготовленный грунт – это защита от грибковых болезней и гарантия пышного цветения.

Когда сажать тюльпаны

Лучшее время для высаживания – с середины сентября до конца октября. Если осень теплая, можно сажать даже в ноябре. Главное правило: сделать это до первых заморозков, чтобы луковицы успели укорениться.

Как правильно сажать

Глубина лунки должна быть примерно втрое больше размера луковицы (обычно 15–20 см).

В легкой почве сажайте глубже, в тяжелой – немного мельче.

Слишком поверхностная посадка может привести к вымерзанию или поражению болезнями.

После посадки землю следует замульчировать. Для этого подойдут сухие листья, торф или компост. Слой мульчи станет естественным "одеялом", которое защитит луковицы от морозов. Весной его убирают, как только появятся первые ростки.

Когда ждать цветения

В зависимости от сорта тюльпаны зацветают в разное время:

ранние – уже в конце марта;

средние – в апреле;

поздние – в мае.

