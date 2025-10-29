Как защитить хризантемы от морозов: действенные советы
Хризантемы — настоящее украшение осеннего сада, но внезапные морозы могут испортить их красоту или даже уничтожить растения. Чтобы избежать этого, важно различать однолетние и многолетние сорта: первые чувствительны, вторые — устойчивы.
Эксперты советуют выбирать холодостойкие виды и вовремя принимать защитные меры. Даже легкий иней вредит цветам, а сильные заморозки убивают однолетники. Многолетние хризантемы выживают, но нуждаются в изоляции. Узнайте, как сохранить цветы яркими до зимы и вернуть их весной.
Когда укрывать хризантемы на зиму
Выбирайте многолетние хризантемы для долговременного сада — они выдерживают легкие заморозки и отрастают весной. Однолетние цветочные сорта подходят только для теплых регионов и погибают от сильного холода. По словам Лоры Айриш-Хенсон из Университета Миннесоты, при прогнозе заморозков заносите контейнерные однолетники в гараж или дом.
Для уличных растений используйте временное укрытие на ночь. Следите за инеем: он сигнализирует о риске, даже если термометр выше нуля. Такой подход продлевает цветение и защищает от повреждений.
Эффективные методы укрытия и зимнего ухода
Для быстрой защиты накрывайте хризантемы перевернутыми картонными коробками или легкими одеялами на ночь, снимая утром после таяния инея.
Избегайте пластика — он блокирует воздух и приводит к потере влаги. Опрыскивайте антидесикантом для дополнительного барьера.
Для грунтовых многолетников насыпьте толстый слой мульчи вокруг основания и отложите обрезку до весны. Альтернатива — пересадить в горшки и зимовать в теплом помещении. Эти шаги гарантируют выживание и обильное цветение в следующем сезоне.
