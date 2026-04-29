Как за считанные минуты помыть жалюзи без лишних хлопот и химии: простые методы

Весной с увеличением количества пыльцы и частым открытием окон ваши жалюзи притягивают пыль, аллергены и грязь. Если вы хотите, чтобы ваше пространство было идеально чистым, возможно, у вас на кухне уже есть инструменты, чтобы обеспечить блеск и свежесть.

Многие люди просто ограничиваются тряпкой, но есть гораздо более эффективные способы почистить жалюзи, которые не требуют от вас дополнительных затрат. Эксперты по интерьеру с Lifestyle Blinds поделились лучшими лайфхаками, чтобы они сияли чистотой этой весной, пишет Express.

Первый совет – использовать кухонные щипцы как умный инструмент для уборки. Возьмите их и обмотайте два конца тканью из микрофибры, закрепив резинкой.

Затем просто зажмите каждую ламелю между щипцами и проведите дальше. Это быстрый, простой и приятный способ очистить обе стороны каждой ламели одним плавным движением. Этот лайфхак лучше всего сработает для алюминиевых и ламельных жалюзи.

Носки также прекрасно подойдут для чистки жалюзи. Просто нанесите их на руку, смочите теплой водой с каплей моющего средства и протрите каждую ламель жалюзи.

Вы также можете пропылесосить жалюзи с помощью мягкой щетки-насадки. Работайте сверху вниз легкими движениями, чтобы быстро освежить жалюзи. Это лучше всего работает для римских, рулонных и тканевых штор.

