Как за одну секунду почистить рыбу без ножа: топ 7 самых действенных способов

Речная рыба имеет жесткую, часто крупную чешую, которую очень часто даже ножом почистить сложно. Но, зная некоторые кулинарные хитрости, вы с легкостью сможете почистить рыбу даже без ножа и без лишних усилий.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, благодаря которым вы с легкостью почистите рыбу от чешуи и без ножа.

Ложкой

Положите рыбу на доску хвостом к себе. Держите ее за голову. Обычной столовой ложкой скребите от хвоста к голове – чешуя легко слетает.

Крышкой от банки

Возьмите металлическую крышку от стеклянной банки. Используй ее ребро как скребок.

Теркой для овощей (грубая сторона)

Рыба чистится быстро, особенно крупная.

Кипяток

Полейте рыбу кипятком и после снимите чешую просто руками, а лучше это делать в миске с водой, чтобы чешуя не будет разлеталась по кухне.

Если нож совсем недоступен

Можно обжечь рыбу над огнем (например, на газовой плите) — чешуя снимется легче. Маленькую рыбку (типа тюльки, мойвы, хамсы) можно не чистить вовсе — ее едят с чешуей.

