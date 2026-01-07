Как вырастить дома авокадо: нужны ли спецусловия

Авокадо – плод чрезвычайно полезный, но при этом недешевый. Впрочем, если вы любите выращивать комнатные растения, то вполне можете собственными усилиями взрастить целое авокадовое дерево у себя дома и даже получить с него урожай.

Как это правильно сделать, блог Марты Стюарт расспросил у профессиональных садоводов. Они рассказали, какие условия и уход понадобятся растению. А также посоветовали, как правильно выбирать сорт.

Выбор сорта

Хотя выращивание авокадо из косточки купленного в магазине плода кажется увлекательной идеей, для дома это может быть не лучший вариант. Такие косточки легко прорастают, но деревья при этом вырастают огромными. Их размеры трудно контролировать и они могут никогда не дать плодов в помещении.

Вместо этого обратите внимание на сорт Day. Такие деревья авокадо вырастают довольно компактными, если правильно за ними ухаживать, хорошо чувствуют себя в закрытом помещении и плодоносить начинают уже через два года.

Выбор горшка и почвы

Для посадки домашнего авокадо подойдет обычный субстрат для комнатных растений с добавлением перлита или пемзы для лучшей аэрации. Что касается горшка, то неглазурованная терракота станет лучшим выбором, поскольку этот материал дышит и помогает избежать корневой гнили, к которой авокадо очень чувствительно. Вес такого горшка также обеспечит растению стабильность, хотя стоит помнить, что в терракоте почва высыхает быстрее.

Обязательно обратите внимание, чтобы в горшке были дренажные отверстия для отвода лишней воды. А для улучшения грунта в него можно добавить мелкий субстрат для орхидей. Пересаживать в больший горшок авокадо надо постепенно – увеличивая его объем по мере необходимости на 10-15%. Если объем новой емкости будет слишком большим для корневой системы, лишняя влага в почве приведет к загниванию корней дерева.

Как часто следует поливать авокадо

Для авокадо действует стандартное правило большинства комнатных растений: давайте верхнему слою почвы просохнуть на два-три сантиметра. При этом эксперты советуют проверять влажность пальцем, а не полагаться на влагомеры, которые могут ошибаться. Проливайте землю тщательно, пока вода не начнет вытекать из дренажного отверстия. После этого обязательно слейте остатки жидкости из поддона.

Солнечный свет – ключевой нюанс

Важность прямых солнечных лучей для роста авокадо невозможно переоценить. В затененных условиях ваше растение просто не сможет зацвести и дать плоды. Да, молодые деревья способны выпускать бутоны даже в тени, но при этом ветви не сформируются достаточно сильными, чтобы выдержать вес плодов. Едва ли не лучшим решением будет выносить дерево на улицу летом и забирать в дом на зиму, чтобы оно максимально реализовало свой потенциал.

Как подкармливать авокадо

Регулярная подкормка является критически важной, ведь деревья авокадо довольно быстро истощают почву. Оптимальным выбором для растения станут жидкие удобрения, которые можно по инструкции добавлять во время полива. Если же вы боитесь пропустить очередную подкормку, тогда положитесь на средство с медленным высвобождением питательных веществ. А вот когда ваше дерево будет готово к плодоношению, ему лучше всего подойдут органические средства.

Правильная обрезка

Обрезку домашнего авокадо следует проводить только при необходимости, чтобы ограничить размер дерева. Никогда не удаляйте более трети кроны за раз, чтобы не вызвать сильный стресс. Лучшее время для этой процедуры – весна. Поскольку бутоны формируются на новых побегах, важно завершить обрезку до начала лета, иначе вы рискуете потерять будущий урожай.

Когда ожидать урожая

Сорт Day обычно дает плоды через два-три года, тогда как другим разновидностям может потребоваться до десяти лет. В процессе роста вы будете менять горшки, пока растение не окажется в емкости диаметром около 40 см, достигнув высоты полтора-два метра. Преимущество домашнего выращивания в том, что вы можете оставлять плоды на дереве до полного созревания. Сбор урожая для сорта Day обычно приходится на период с июля по сентябрь. Плод считается спелым, когда он становится слегка мягким при нажатии.

