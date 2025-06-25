Видео дня
Как вкусно приготовить хек: самый простой рецепт полезного блюда в духовке
Хек – очень бюджетная и очень вкусная рыба, которую можно очень вкусно приготовить в духовке, на сковороде, а также из нее получится вкусный суп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, с сыром, майонезом и помидорами.
Ингредиенты:
- медальоны из хека
- 2 яйца
- мука для панировки
- майонез
- помидоры
- твердый сыр
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Медальоны разморозьте, промокните лишнюю влагу, посыпьте и поперчите.
2. Обвалять в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте до готовности.
3. Выложите на противень, смажьте майонезом, выложите помидоры и посыпьте сыром. В духовку на 10 минут при 200 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: