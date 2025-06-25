Как вкусно приготовить хек: самый простой рецепт полезного блюда в духовке

Хек – очень бюджетная и очень вкусная рыба, которую можно очень вкусно приготовить в духовке, на сковороде, а также из нее получится вкусный суп.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, с сыром, майонезом и помидорами.

Ингредиенты:

медальоны из хека

2 яйца

мука для панировки

майонез

помидоры

твердый сыр

соль, перец

Способ приготовления:

1. Медальоны разморозьте, промокните лишнюю влагу, посыпьте и поперчите.

2. Обвалять в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте до готовности.

3. Выложите на противень, смажьте майонезом, выложите помидоры и посыпьте сыром. В духовку на 10 минут при 200 С.

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