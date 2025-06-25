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Как вкусно приготовить хек: самый простой рецепт полезного блюда в духовке

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт рыбы

Хек – очень бюджетная и очень вкусная рыба, которую можно очень вкусно приготовить в духовке, на сковороде, а также из нее получится вкусный суп.

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Жареный хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, с сыром, майонезом и помидорами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • медальоны из хека
  • 2 яйца
  • мука для панировки
  • майонез
  • помидоры
  • твердый сыр
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Медальоны разморозьте, промокните лишнюю влагу, посыпьте и поперчите. 

Медальоны из рыбы

2. Обвалять в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте до готовности. 

Приготовление блюда

3. Выложите на противень, смажьте майонезом, выложите помидоры и посыпьте сыром. В духовку на 10 минут при 200 С.

Готовая рыба

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