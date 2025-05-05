Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек с овощной зажаркой: самый простой рецепт
Хек – практически самая бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить по-разному: запекать, тушить, жарить и варить из нее супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного хека с овощами и томатной пастой.
Ингредиенты:
- рыба хек – 600г
- мука – 100г
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- томатная паста – 2 ст.л
- соль – 1 ч.л
- приправа для рыбы – 1 ст.л
- вода – 150 мл.
- масло для жарки
- томатный соус по желанию
Способ приготовления:
1. Помыть хек, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на порционные кусочки. Натереть хек с двух сторон специями для рыбы, если не любите просто соль и перец.
2. Панируем ее в муке и обжариваем на масле, на огне до зарумянивания с обеих сторон.
3. Морковь нужно вымыть и очистить. Затем натереть на большой терке. Лук почистить и порезать четверть кольцами. Обжариваем на растительном масле лук, добавляем морковь и обжариваем. Добавляем воду с томатной пастой, соль по вкусу, тушим 5 минут.
4. Выкладываем в форму слой моркови с луком, далее слой рыбы и снова слой моркови с луком. Ставим в разогретую духовку до 180° и запекаем примерно 30-35 минут.
По желанию за 10 минут до готовности можно смазать томатным соусом!
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