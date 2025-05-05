Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек с овощной зажаркой: самый простой рецепт

Хек – практически самая бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить по-разному: запекать, тушить, жарить и варить из нее супы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного хека с овощами и томатной пастой.

Ингредиенты:

рыба хек – 600г

мука – 100г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

томатная паста – 2 ст.л

соль – 1 ч.л

приправа для рыбы – 1 ст.л

вода – 150 мл.

масло для жарки

томатный соус по желанию

Способ приготовления:

1. Помыть хек, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на порционные кусочки. Натереть хек с двух сторон специями для рыбы, если не любите просто соль и перец.

2. Панируем ее в муке и обжариваем на масле, на огне до зарумянивания с обеих сторон.

3. Морковь нужно вымыть и очистить. Затем натереть на большой терке. Лук почистить и порезать четверть кольцами. Обжариваем на растительном масле лук, добавляем морковь и обжариваем. Добавляем воду с томатной пастой, соль по вкусу, тушим 5 минут.

4. Выкладываем в форму слой моркови с луком, далее слой рыбы и снова слой моркови с луком. Ставим в разогретую духовку до 180° и запекаем примерно 30-35 минут.

По желанию за 10 минут до готовности можно смазать томатным соусом!

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