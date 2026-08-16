Как визуально расширить узкий и темный коридор: хитрость

Узкий коридор может визуально уменьшить всю квартиру. Однако иногда проблема заключается не в самой площади, а в том, как организовано пространство.

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Во многих случаях достаточно простой смены цветов и аксессуаров, чтобы придать интерьеру более легкое и гармоничное ощущение. Это основа простого трюка, который годами используется в дизайне интерьера, пишет OBOZ.UA.

Речь идет о правиле 60-30-10. Оно может сделать даже тёмный, узкий и неудобный коридор визуально больше и светлее. Этот метод определяет пропорции трех цветов в комнате, помогая поддерживать гармонию и избегать визуального хаоса.

Наибольшую часть, 60%, должен составлять основной цвет. В маленькой и тёмной комнате светлые оттенки лучше всего подходят для максимального отражения света. Поэтому потолок и стены лучше всего окрашивать в такие цвета, как грязно-белый, песочно-бежевый или нежные кремовые тона.

Следующие 30% — это дополнительный цвет. Он придает интерьеру характер и глубину. Он может присутствовать на более крупных элементах, таких как двери, шкафы, пол или встроенная мебель. Именно эта часть позволяет придать интерьеру атмосферу, не создавая при этом впечатления хаоса или перегруженности.

Последние 10% отведено для акцентных цветов, то есть деталей. Это место для аксессуаров, которые привлекают внимание и оживляют пространство. Речь идет о картинах, коврах, зеркале в интересной раме или настенных украшениях. Вам не нужно много таких элементов, чтобы создать впечатляющий эффект.

Хотя сами цвета играют решающую роль, они не единственный элемент, влияющий на общее впечатление от коридора. Стоит также обратить внимание на несколько аспектов, в частности на освещение. Тёмный коридор часто выглядит непривлекательно не потому, что он маленький, а потому, что он плохо освещён.

Поэтому выберите несколько точек света вместо одной центральной лампы.

Также стоит инвестировать в подходящее зеркало, которое может существенно изменить пространство в коридоре и визуально "удвоить" его. Расположенное в продуманном месте, оно отражает свет и создает впечатление большей глубины.

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