Как в СССР защищали авто от кражи: сигнализации еще не было

Елена Былим
В Советском Союзе автомобиль был не просто транспортным средством, а настоящей роскошью, приобретение которой требовало значительных усилий. Неудивительно, что владельцы так ценили свое имущество и стремились обезопасить его от кражи.

Во времена, когда централизованных баз данных, видеокамер и современных сигнализаций не существовало, водители полагались на собственную изобретательность. Автокражи были распространенным явлением, и чтобы защитить свои "ласточки", советские граждане прибегали к самым разнообразным и порой очень неординарным методам.

От механических блокираторов до самодельных сирен – советские автолюбители придумывали уникальные способы защиты своих машин.

Механические средства защиты

В СССР гараж считался основной защитой автомобиля, но быстро стало понятно, что этого недостаточно. Угонщики легко перегоняли машины между республиками, используя поддельные документы, а сложная сеть грунтовых дорог затрудняла их поиск. Поэтому водители начали устанавливать механические блокираторы – распорки на педали, упоры на руль или коробку передач. Эти устройства были эффективными против случайных воров, но опытные угонщики легко их обходили, иногда даже снимая руль, чтобы избежать повреждений.

Такие блокираторы имели и недостатки: водители сами могли повредить педали или руль, пытаясь их разблокировать. Однако из-за отсутствия лучших альтернатив эти средства были популярны. Советские автолюбители скупали все доступные устройства, надеясь, что их "арсенал" отпугнет потенциальных воров.

Эволюция противоугонных систем

Со временем появились электрические размыкатели – тумблеры, которые встраивались в электроцепь автомобиля, чтобы сделать невозможным запуск двигателя без замыкания контактов. Обычно их прятали под приборной панелью, под капотом или даже в бардачке, как в "Жигулях". Однако угонщики быстро научились находить эти места, ведь электропроводка советских машин была простой, а переключатели часто блокировали лишь несколько ключевых проводов — на стартер, замок зажигания или "массу".

Одним из самых эффективных решений стала блокировка бензонасоса. Без подачи топлива двигатель не заводился, а самодельные переключатели на топливной магистрали позволяли водителям проявить инженерную смекалку. Такие устройства устанавливали в разных местах, что затрудняло их поиск, делая блокиратор топлива одним из самых надежных средств защиты в СССР.

Чтобы отпугнуть воров, советские водители начали использовать самодельные сирены, которые включались при попытке запуска двигателя без отключения системы. Например, у водителя было 10 секунд, чтобы нажать скрытую кнопку, иначе сирена начинала громко визжать. Эти хитрости не только усложняли жизнь угонщикам, но и добавляли советским автомобилям уникальный колорит, демонстрируя изобретательность их владельцев.

