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Как в СССР водителей ловили на превышении скорости без радаров: объяснение

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
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Как в СССР водителей ловили на превышении скорости без радаров: объяснение

Во времена СССР, когда технологии были не так развиты, как сегодня, работники дорожной инспекции (ГАИ) прибегали к хитрым способам для задержания нарушителей правил дорожного движения. Одним из таких методов был расчет скорости с помощью обычного секундомера.

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Этот "лайфхак" стал популярен из-за отсутствия современных приборов, таких как радары, которые начали появляться только в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Сотрудники ГАИ умело использовали этот метод для выявления нарушителей, превышающих скорость. Как именно работал этот трюк, OBOZ.UA расскажет дальше.

Как в СССР водителей ловили на превышении скорости без радаров: объяснение

До появления радарных устройств, таких как "Фара" или "Барьер", инспекторы использовали старый добрый секундомер. Этот метод, несмотря на свою простоту, был достаточно эффективным и позволял фиксировать нарушения без каких-либо технических устройств, требовавших больших финансовых затрат. Хотя сегодня такую практику сложно представить, водители с опытом хорошо помнят, как этот метод работал на практике.

Процесс был следующим: инспектор выбирал участок дороги, где ему нужно было проверить скорость. Для этого отмечалось расстояние в 100 метров – с помощью деревьев, столбов или даже нанесения маркеров на асфальт. Когда на дороге появлялась подозреваемая в превышении скорости машина, инспектор включал секундомер и засекал время, за которое автомобиль проходил отмеченную дистанцию.

Как в СССР водителей ловили на превышении скорости без радаров: объяснение

На основе зафиксированного времени с помощью специальной таблицы вычислялась скорость транспортного средства. Если она превышала допустимые пределы, водителя останавливали и выписывали штраф. Этот метод был настолько популярен, что использовался до конца 1970-х годов даже после того, как радары начали появляться в арсенале ГАИ.

Этот способ может показаться сложным и неэффективным для современных эталонов, но стоит отметить, что инспекторы того времени управлялись с ним не ужаснее, чем с внедрением радарных устройств. В те годы отсутствие высоких технологий не помешало выполнению своих обязанностей.

Сегодня, с развитием техники, такие методы кажутся архаичными и малоэффективными. Однако они являлись важным инструментом на пути к созданию современных технологий для контроля за соблюдением правил дорожного движения. И хотя сегодня сложно представить, как бы инспекторы работали без современных радаров, метод с секундомером, без сомнения, стал частью истории советской дорожной безопасности.

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