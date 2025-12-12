Как утеплить дом, чтобы сэкономить на отоплении: два бюджетных предмета

Установка дополнительного остекления на ваших окнах может помочь значительно сэкономить на счетах за отопление.

Эксперты по бытовой технике поделились некоторыми идеями относительно того, как сделать ваш дом более энергоэффективным. Есть два предмета, в которые вы можете инвестировать, чтобы уменьшить свои расходы, пишет Express.

Речь идет о вторичном акриловое остекление – один из самых эффективных способов, с помощью которых домовладельцы могут уменьшить потери тепла без особых затрат.

"Добавление легкой акриловой панели поверх существующего окна удерживает слой неподвижного воздуха между двумя поверхностями, создавая естественный изоляционный барьер. Это уменьшает потери тепла на целых 60 процентов, благодаря чему старые окна, подверженные сквознякам, кажутся значительно более эффективными", – отметили эксперты.

Поскольку акриловое вторичное остекление устанавливается внутри, процесс происходит быстро, тихо и без грязи, обычно за несколько часов. Это также намного дешевле, чем полная замена окон, что делает его идеальным для старых домов или арендованного жилья.

Еще один совет по экономии – добавить полку над радиатором. "Полки для радиаторов – это простое обновление, которое может сделать ваше отопление гораздо более эффективным, однако многие люди не осознают, насколько оно может быть эффективным", – рассказали специалисты.

Без полки над радиатором удивительное количество теплого воздуха поднимается непосредственно вверх и собирается на высоте потолка, полностью минуя комнату, где вам на самом деле нужно тепло. Полка перенаправляет это тепло вперед и наружу, позволяя ему циркулировать гораздо эффективнее.

