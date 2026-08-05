Как ускорить созревание помидоров: хитрый и простой метод

Помидорам нужен свет не только для роста, но и для созревания плодов. К сожалению, помидоры, спрятанные под листьями и в нижней части куста, получают гораздо меньше света, из-за чего они созревают медленнее.

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Однако им легко можно помочь. Все, что вам нужно, – это простая алюминиевая фольга и небольшой трюк. Это помогает плодам лучше использовать свет и быстрее набирать цвет, пишет OBOZ.UA.

Многие садоводы прореживают листья помидоров в период созревания, чтобы максимально увеличить освещенность. Однако это не единственный способ. Простой трюк, который работает, заключается в использовании алюминиевой фольги – материала, который отражает свет на нижние части растения, которые обычно получают меньше всего света.

Таким образом, плоды, растущие низко у земли, получают столько же света, сколько и те, что растут вверху, что ускоряет их покраснение. Фольга действует как зеркало, перенаправляя уходящий свет обратно к верхушке. Интересно, что развернутая фольга также может снизить активность некоторых вредителей.

Итак, возьмите обычную алюминиевую фольгу и нарежьте из нее несколько полосок. Затем разместите их вдоль стеблей помидоров так, чтобы блестящая поверхность была направлена вверх и отражала свет на плоды. Важно не покрывать всю почву вокруг растения, а оставить немного места прямо у стебля для полива. После развертывания важно поддерживать фольгу в чистоте и закреплять края, чтобы ветер не сдувал материал.

Эта простая процедура занимает всего несколько минут и требует использования предмета, который у большинства из нас есть в кухонных ящиках. Это позволит плодам, находящимся на уровне земли, получить больше света и быстрее созреть. Особенно стоит делать это, когда на лозах ещё много зелёных помидоров, а сезон постепенно подходит к концу.

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