Как уничтожить медведку на огороде: химия не нужна

Медведка – это большой подземный вредитель, который большую часть жизни проводит в почве. Насекомое имеет мощные передние лапы, приспособленные к рытью ходов, и именно поэтому способно быстро прокладывать целые "тоннели" под грядками, оно подгрызает стебли, повреждает корни растений и буквально подкашивает рассаду.

Этот супервредитель может буквально за одну ночь лишить вас всего урожая. А поскольку живет она под землей, понять, что медведка поселилась на вашем огороде, и обезвредить ее не всегда удается вовремя. Вдобавок, для выведения насекомого нужна довольно серьезная и недешевая химия, которая еще и не обязательно дает желаемый результат. Именно поэтому огородники все чаще ищут доступные и безопасные альтернативы. Об интересном и абсолютно экологичном методе рассказало издание "На пенсии".

Все, что вам понадобится, это обычная яичная скорлупа. Эти, по сути, кухонные отходы хорошо отпугивают медведки. Для борьбы с ней скорлупу предварительно высушивают и измельчают, но не до состояния порошка. Важно, чтобы оставались небольшие кусочки с острыми краями – именно они играют ключевую роль в действии этого метода.

Чтобы сделать приманку со скорлупой привлекательной для вредителя, ее смешивают с нерафинированным подсолнечным маслом. Насыщенный запах продукта хорошо ощущается даже в почве и привлекает медведки, которая находит смесь с довольно большого расстояния. Насекомое поедает приманку, после чего острые частицы травмируют его пищеварительную систему. Такое механическое воздействие считается эффективным, ведь к нему вредитель не может выработать устойчивость, как это часто бывает с химическими препаратами.

Применяют этот способ достаточно просто. Смесь масла со скорлупой выкладывают небольшими порциями – примерно по чайной ложке – в обнаруженные ходы или непосредственно в лунки во время высаживания рассады. После этого ее слегка присыпают землей. Важно не переборщить с маслом: достаточно лишь нескольких капель, чтобы сохранялся запах, который и выполняет основную привлекающую функцию.

Преимущество этого метода в том, что он абсолютно безопасен для окружающей среды. В смеси нет токсичных веществ, поэтому она не вредит ни растениям, ни домашним животным, ни птицам. Более того, скорлупа со временем разлагается в почве, обогащая ее кальцием и улучшая структуру.

