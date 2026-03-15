Как своими руками сделать вазу с имитацией чешуи: лайфхак, с которым справятся даже дети

С приходом весны наличие дома оригинальной вазы становится просто необходимым, ведь сразу хочется купить цветы и оживить интерьер.

В сети завирусилась интересная идея изготовления вазы собственноручно. Идея достаточно оригинальная и при этом бюджетная: понадобятся лишь одноразовые пластиковые ложки.

В качестве основы может быть стеклянная банка или пластиковая бутылка, которые оклеивают верхними частями ложек (черпачками), создавая эффект чешуи или лепестков цветка.

Как сделать вазу

Отрежьте ручки от пластиковых ложек. Для работы вам понадобятся только округлые части. Количество зависит от размера вазы (например, для литровой бутылки может понадобиться около 32 ложек).

Начните приклеивать "лепестки" к основе с помощью клеевого пистолета (горячего клея). Лучше всего начинать снизу, накладывая каждый следующий ряд немного наверх, как черепицу или чешую рыбы.

Далее можно использовать аэрозольную краску, акриловые краски или даже лак для ногтей, чтобы придать вазе желаемый цвет.

Для изысканности добавьте бусины, атласные ленты, глиттерный фоамиран или декоративные шнуры.

Дно вазы можно украсить бусинами на нитке, а верхний край — декоративной лентой или тесьмой с имитацией камней.

Если вы планируете ставить в вазу живые цветы с водой, лучше использовать целую стеклянную банку как основу.

Для хранения конфет или сухих декоративных элементов подойдут легкие пластиковые контейнеры.

