С третьего июля в Украине открыт резерв восстановления. Любой гражданин может предложить свою кандидатуру и приобщиться к возрождению деоккупированных территорий. Достаточно найти на портале Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) ссылку, зарегистрироваться в системе и заполнить электронную анкету. Далее указать информацию об образовании, опыте работы, избрать направления занятости и приоритетные регионы.

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В Агентстве рассматривают все анкеты. Проверяем, насколько профессиональная подготовка кандидата соответствует выбранным им направлениям. Ключевое внимание – к информации о гражданстве, образовании и опыте. Это требование закона для госслужащих.

В течение пяти дней после регистрации НАГС посылает кандидатам электронные письма, где подтверждается зачисление в резерв или приходит отказ. Все, кто прошел дальше, в течение пяти дней тестируются на общую эрудицию и заполняют мотивационный опросник.

Понимаем, что кадровая политика на деоккупированных территориях является фактором национальной безопасности. Поэтому Постановление КМУ предусмотривает право правоохранительных органов и спецслужб при определенных условиях получать доступ к информации относительно лиц, которые претендуют на государственные должности.

Отмечу, что идея кадрового резерва вызвала заметный общественный резонанс. По состоянию на утро 26 июля было зарегистрировано 1229 анкет (714 – мужчин, 515 – женщин). По результатам проверки зачислено в резерв 1062 претендента возрастом от 32 до 48 лет. Большинство имеет управленческий опыт.

По региональному приоритету кандидаты выбирают АР Крым и Севастополь (79%), Донбасс (25%) и Запорожскую область (20.5%). Наименьшее количество анкет зарегистрировано для трудоустройства в Черниговскую (6%) и Сумскую (4%) области.

Отмечу, что кандидатами часто становятся интересные, опытные люди. Есть директора больниц и школ, руководители музеев и академических театров, специалисты по сохранению исторического наследия, дипломаты... Есть государственные служащие категории А.

Часто приходится объяснять, как происходит трудоустройство кандидатов. Отмечу, что правительственное постановление определяет эту функцию за представителями государственных органов на деоккупированных территориях. Сами же назначения происходят в соответствии со ст.10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Для корректной выборки кандидатов нам важно ощущать потребности громад. Поэтому общаемся с коллегами из военных администраций практически каждый день. Получаем от них вопросы. Способствуем решению организационных и юридических вопросов. Призываем подавать кадровые запросы о потребностях в персонале по нужным направлениям. Объясняем, что это уникальная возможность найти мотивированный персонал, готовый преодолевать сложные вызовы. Уже получили первые запросы из областей и предоставили коллегам актуальные предложения.

Несколько важных выводов по результатам обработки первой тысячи анкет... Отмечу разницу в ожиданиях кадровых резервистов и "хантеров" с территорий. Первые предпочитают такие направления как административное руководство (51%), государственный надзор и контроль (35%), администрирование и предоставление публичных услуг (25%). Вторые же ожидают не только и не столько руководителей. Там более острая потребность в специалистах, разбирающихся в мобилизации, IT-сфере или бухгалтерии. В нашем реестре таких соответственно 5%, 4% и 4%.

В аппараты ОВА, например, активно ищут специалистов по вопросам управления персонала и делопроизводства. Нужны специалисты по вопросам сохранения исторического, природного и культурного наследия. Ведь враг уничтожает музеи, заповедники и архитектурные памятники. Актуальны специалисты по реализации хозяйственных функций. Речь идет об управлении государственными предприятиями и объектами коммунальной собственности, эксплуатации и ремонте зданий и инженерных систем, сфере энергетики.

Мы предложили таких специалистов, но их в нашем реестре относительно немного по сравнению с другими. Подчеркиваю, что деоккупированные территории нуждаются в широком круге специалистов. Уверяю, работа найдется всем, у кого есть амбиции и мотивация. Поэтому обращаюсь ко всем, кто готов присоединиться к восстановлению страны: заходите по ссылке и заполняйте анкету.

Миссия резерва восстановления – сформировать действенный управленческий аппарат государства на деоккупированных и прифронтовых территориях. Так мы усилим институциональную устойчивость всего государства. Важно, чтобы люди расценивали такую занятость как социально ответственную и перспективную. И сознательно совмещали свою жизнь с публичным сектором. Обществу нужны профессиональные и добродетельные государственные служащие.