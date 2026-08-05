Как спастись от жары, если нет кондиционера: советы

Этим летом Европу накрывают рекордные волны жары, и ученые предупреждают, что в следующем году ситуация, скорее всего, повторится. Между тем кондиционер есть далеко не в каждом доме, поэтому бороться с раскаленным воздухом приходится другими способами.

Видео дня

Но какие из них действительно эффективны? Издание Mercury News собрало проверенные советы, которые помогут пережить жару без кондиционера. Впрочем, не забывайте: плохое самочувствие в такую погоду – повод не продолжать попытки охладиться, а немедленно обратиться к врачу.

Следите за прогнозом и планируйте заранее

Если вы знаете, что впереди серия жарких ночей, к ним стоит подготовиться. Прежде всего, приобретите для своего дома плотные шторы блэкаут – они не дадут солнечным лучам раскалить комнату через окна в самые жаркие дни.

Шторы должны удерживать тепло, а вот постельное белье, наоборот, должно "дышать". Хлопок – лучший выбор как для летней одежды, так и для простыней, ведь он прекрасно пропускает воздух и не создает эффекта парника. Что касается подушек и одеял, то идеально подойдут изделия из бамбука или микрофибры. Они хорошо вентилируются, а еще и рассеивают тепло вашего тела, в отличие от фланели или флиса, которые его накапливают. Также не лишним будет приобрести охлаждающие подушки и полотенца: если держать в прохладе голову, кисти рук и стопы, уберечь все тело от перегрева будет значительно проще.

Не лишним будет заменить лампочки в доме. Обычные лампы накаливания выделяют немало тепла, а летом каждая деталь имеет значение. Перейдите на светодиодные (LED) светильники, которые почти не нагреваются.

За несколько дней до наступления жары позаботьтесь о приготовлении еды. В самые жаркие дни стоит избегать включения духовки или плиты. Спланируйте меню заранее, сделав ставку на холодные блюда, чтобы не нагревать дом кухонными приборами лишний раз.

Потолочные вентиляторы гораздо эффективнее, чем мы привыкли о них думать. Удачно подобранный по размеру и форме вентилятор, установленный в правильном месте, способен существенно облегчить жизнь без кондиционера. Потолочный вентилятор охлаждает не само помещение, а непосредственно вас: поток воздуха, направленный вниз, помогает телу отдавать лишнее тепло и ускоряет испарение пота. Обратите внимание, что большинство вентиляторов имеют два режима: вращение против часовой стрелки создает нисходящий поток и дарит прохладу, тогда как вращение по часовой стрелке, наоборот, поднимает воздух и нагревает комнату.

Напоследок, озелените свой дом. Растения снаружи дома поглощают солнечный свет и затеняют окна от жары. А комнатные растения во время транспирации выделяют влагу в воздух, что также помогает снизить температуру в комнате.

Что делать, когда жара уже наступила

Держите окна плотно зашторинными, чтобы горячий воздух не проникал внутрь, и закрывайте межкомнатные двери, чтобы сохранить прохладу. В зависимости от размеров жилья сосредоточьтесь на охлаждении только одной или двух комнат – это требует гораздо меньших усилий. Изоляция помещений, которые вы не используете, не даст прохладному воздуху рассеиваться по всей квартире.

По возможности старайтесь проводить время в нижней части дома: чем ближе к земле, тем прохладнее, ведь горячий воздух всегда поднимается вверх. Иногда даже кондиционерам трудно охладить верхние этажи. Если есть такая возможность, обустройте спальное место на цокольном этаже или в самом прохладном уголке дома.

Обычные вентиляторы неплохо помогают при умеренной жаре, но в настоящую жару они просто гоняют по комнате раскаленный воздух. Чтобы исправить это, поставьте перед вентилятором ведро со льдом или аккумуляторы холода из морозилки – тогда он будет распылять по комнате по-настоящему освежающую прохладу.

Если ничего из перечисленного не помогает

Если вы не успели подготовиться заранее или жара оказалась гораздо сильнее, чем ожидалось, вот несколько крайних мер для быстрого и временного облегчения:

положите простыни и наволочки в морозильник на несколько минут перед сном;

примите прохладную ванну или душ, чтобы снизить температуру тела.

съешьте или выпейте что-нибудь холодное – охлаждение организма изнутри прекрасно помогает в борьбе с жарой.

следите за температурой на улице – если ночью там становится значительно прохладнее, чем в помещении, открывайте окна, раздвигайте шторы, включайте вентиляторы и впускайте свежий воздух в дом как можно быстрее и эффективнее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в жару быстро охладить автомобиль без кондиционера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.