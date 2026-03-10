Как спасти туи, которые потеряли цвет после зимы: чем можно подкормить

С наступлением весны владельцы приусадебных участков часто сталкиваются с проблемой побурения туй, что обычно является результатом агрессивного зимнего воздействия. Пожелтение хвои не всегда указывает на опасное заболевание, а чаще сигнализирует об истощении и критической потребности в питательных веществах.

Для успешной регенерации кустарникам необходимо обеспечить комплексный уход, который включает интенсивное увлажнение и стимуляцию роста новых побегов. Восстановительный период требует особого внимания к состоянию почвы, поскольку именно через корни растение получает силы для весеннего перевоплощения, отмечают эксперты.

Причины весеннего побурения туй

Основным фактором потери цвета хвои является так называемая физиологическая засуха, когда мерзлая почва не позволяет корням поглощать воду, тогда как солнце и ветер высушивают крону. Весной туи входят в фазу активного роста, поэтому им жизненно необходимы азот для наращивания зеленой массы, а также магний, калий и фосфор. Важно не только полить растение, но и разрыхлить почву вокруг него, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе и облегчить усвоение минералов.

Кухонные отходы как экологическое удобрение для туй

Опытные садоводы предлагают использовать нетрадиционное, но чрезвычайно эффективное удобрение – воду, оставшуюся после варки овощей. Этот натуральный раствор содержит калий, фосфор и магний в легкоусвояемой форме, что способствует быстрому изменению цвета с коричневого на ярко-зеленый. Наибольшую пользу приносит отвар из корнеплодов, таких как морковь и петрушка, а также обычная картофельная вода, которая действует как мягкий биостимулятор.

Правила применения домашней подкормки

Главным условием использования овощной воды является отсутствие в ней соли, специй или жира, поскольку эти добавки могут быть токсичными для хвойных. Рекомендуется поливать туи таким настоем каждые две недели, что обеспечит постепенное и безопасное поступление питательных веществ без риска передозировки. Такой деликатный уход укрепляет иммунитет кустарников, делая их более устойчивыми к весенним температурным колебаниям и возможным грибковым заболеваниям.

