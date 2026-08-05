Как спасти малину от червивых ягод: простой способ

Малина — один из самых вкусных летних фруктов. Мы любим её сладкий вкус, сочность и полезные свойства. Давно известно, что она содержит много клетчатки и витамина С, которые поддерживают иммунитет и работу кишечника.

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Однако выращивание малины не так просто, как может показаться. В августе она требует большего внимания, поскольку даже незначительное пренебрежение может привести к появлению червивых плодов, пишет OBOZ.UA.

Сбор малины следует проводить каждые два дня. Это лучше, чем ждать, пока созреют все ягоды. Если оставить их на кустах слишком долго, они могут размякнуть, сгнить или заразиться вредителями и грибками.

Одним из них является пятнистый крылатый комар, который откладывает яйца в созревшие и перезрелые ягоды. Частый сбор и удаление перезрелой малины поможет снизить риск заражения личинками.

Также удаляйте любые поврежденные, гнилые или опавшие плоды. Оставленные под кустами, они могут привлекать вредителей и способствовать их размножению. Однако не компостируйте червивую малину. Соберите её в отдельный контейнер и удалите из сада.

Летнюю малину, завершившую плодоношение, следует обрезать. Эта процедура улучшает циркуляцию воздуха в кустах, тем самым снижая риск поражения болезнями и вредителями.

В августе удалите старые побеги, которые уже дали плоды. Срежьте их до земли. Оставьте крепкие, молодые побеги на следующий сезон, чтобы у них был шанс принести вкусные плоды.

Осеннюю малину обрабатывают иначе, и чаще всего её обрезают в конце сезона или в начале весны. Это популярная процедура, которая обеспечивает обильный, здоровый урожай на новых побегах.

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