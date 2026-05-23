Как спасти клубнику, если ее начали есть вредители: дешевые и легкие способы

Существует множество хитроумных лайфхаков и методов, которые помогут вам получить щедрый урожай вкусной и сочной клубники: от выбора правильного сорта для посадки до добавления правильного грунта и обрезки растения при необходимости.

Однако, весь этот тяжелый труд может быстро исчезнуть зря, если насекомые, слизни или другие вредители найдут вашу клубнику и быстро съедят ягоды, прежде чем вы успеете собрать их, пишет OBOZ.UA.

Хотя существует несколько способов защитить свои ягоды от вредителей, от сбора слизней и улиток в саду до установки "ловушек", есть и менее трудоемкие способы защиты.

Один из способов – накрыть каждый куст сетчатым мешочком или перфорированным пакетом.

Как защитить клубнику от вредителей

Если вы не хотите заморачиваться с тем, чтобы одевать пакет на каждую клубнику, то еще одним простым, но эффективным методом защиты будет установка сетки на всю грядку или горшок, где вы храните клубнику. Их можно приобрести в интернете или в большинстве садовых центров.

Если вы заметили, что слизни и улитки начинают есть вашу клубнику, то другим эффективным методом будет держать плоды на приподнятом месте и создавать грубые или сухие физические барьеры вокруг ваших растений.

Некоторые эффективные методы включают укладку специализированных медных или шерстяных ковриков для слизней или установку неглубоких пивных ловушек, наполненных дешевым напитком, на уровне почвы, чтобы отвлечь их.

