Как создать цветущий ковер в вашем саду: нужно всего одно растение

Создать эффект цветущего ковра в саду поможет алиссум. Это низкое, быстрорастущее и неприхотливое растение, которое густо разрастается в стороны, укрывает землю мелкими цветами, приятно пахнет медом и привлекает пчел, шмелей, бабочек и других опылителей.

Алиссум хорошо подходит для клумб, альпинариев, бордюров, дорожек, террас, балконных ящиков и горшков. Эксперты Kobieta Interia отмечают, он быстро заполняет пустые места и делает композицию более пышной.

Чем особенный алиссум

Алиссум отличается низким и плотным ростом. Обычно он достигает лишь 10–20 сантиметров в высоту, зато активно разрастается в стороны и быстро уплотняет пространство.

Его побеги тонкие, нежные, хорошо разветвленные и обильно покрыты мелкими цветами. Алиссум можно высевать непосредственно в открытый грунт или выращивать через рассаду. При благоприятных условиях он цветет долго и обильно – часто с конца весны и почти до осени.

Если после первой волны цветения растение слегка подрезать, оно обычно хорошо восстанавливается, снова густеет и выпускает новые цветы.

Почему алиссум так приятно пахнет

Одно из главных преимуществ алиссума – его аромат. Мелкие цветы имеют сладкий, медовый запах, который особенно хорошо ощущается в теплые солнечные дни. Растение стоит сажать возле террасы, скамейки, входа в дом или вдоль садовых дорожек. В таких местах его аромат можно почувствовать вблизи.

Запах связан с нектаром и летучими веществами, которые растение вырабатывает для привлечения опылителей. Алиссум охотно посещают пчелы, шмели и небольшие бабочки.

В природном саду он может быть не только декоративным, но и полезным растением для насекомых. Интенсивнее всего обычно пахнут белые сорта, хотя и цветные тоже могут наполнять пространство легким ароматом.

Если хочется получить более сильный запах, алиссум лучше сажать не поодиночке, а большими группами. Одно растение будет пахнуть деликатно, а большое цветущее пятно создаст в саду заметную ароматную зону.

Как алиссум создает цветущий ковер

Эффект ковра появляется благодаря низкому росту и сильному ветвлению. Алиссум не формирует высоких жестких побегов, а разлагается ближе к земле и быстро закрывает пустующие участки.

Цветков на нем очень много, поэтому со временем они почти полностью перекрывают листья. Именно это и создает впечатление сплошного цветущего покрова. На густоту растения больше всего влияют место посадки, свет и уход. Лучше всего алиссум цветет на солнце. В полутени он тоже может расти, но будет более рыхлым, менее обильным и слабее пахнуть.

Чтобы получить плотный ковер, растению нужно светлое, теплое и не слишком влажное место. Важно и правильное расстояние между саженцами: если посадить их слишком далеко друг от друга, клумба будет заполняться медленнее.

В контейнерах алиссум можно сажать чуть плотнее, так как там он часто выполняет роль почвопокровного растения или мягко свисает через край горшка.

Где лучше сажать алиссум

Его часто сажают на переднем плане клумб, возле дорожек, вокруг камней, на подпорных стенках, в рокариях и балконных ящиках. Поскольку растение невысокое, оно не заслоняет соседей, но красиво завершает композицию. Его мелкие цветы хорошо работают как легкий фон для растений с более крупными соцветиями.

Алиссум можно сочетать с пеларгониями, вербеной, петуниями, шалфеем, лавандой, лобелией, бархатцами, бегониями и декоративными травами. На балконе его стоит сажать у края ящика, чтобы побеги мягко свисали наружу. В саду он хорошо смотрится вдоль бордюров и помогает смягчить четкие линии клумб.

Как ухаживать за алиссумом

Алиссум не требует сложного ухода. Ему нужно солнечное место, умеренный полив и легкая подрезка после первой волны цветения.

Не стоит постоянно переувлажнять почву. Растение лучше будет чувствовать себя в месте, где земля не застаивает воду. После активного цветения можно слегка обрезать отцветшие части. Такая "стрижка" стимулирует появление новых побегов и цветов, помогает растению оставаться компактным и декоративным до конца сезона.

