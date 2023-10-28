Как сказать по-украински на 'приемных родителей': правильный перевод

С началом полномасштабного вторжения в Украину существенно возросло количество детей-сирот. И все больше семей хотят взять на воспитание детей, лишенных родительской опеки.

Общеупотребительным является термин "приемные родители", однако языковеды говорят, что это типичное языковое заимствование с русского. OBOZ.UA разбирался, как назвать на украинском приемных родителей.

Издавна в Украине родителей, принявших в семью чужого ребенка и детей, которых приняли в семью за своих, именовали "названмсм", а реже – "нареченими". То есть, следует употреблять следующие словосочетания:

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названий батько;

названа мати;

названі діти;

названий син;

названа дочка.

В печати и даже законодательных актах часто можно увидеть определение именно приемных родителей.

К примеру:

Прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.

Конечно, говорить "приемные родители" ошибкой не будет, ведь даже в юридической сфере это понятие закрепилось законодательно. Но в бытовом языке лучше все-таки говорить названі батьки".

К примеру:

Олеся була названою дочкою у сім’ї отця Михайла.

Всім своїм успіхам і перемогам я завдячую названим батькам.

Дарина приїхала до дитбудинку, щоб забрати Іванка – свого названого сина.

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