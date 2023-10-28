Как сказать по-украински на "приемных родителей": правильный перевод
С началом полномасштабного вторжения в Украину существенно возросло количество детей-сирот. И все больше семей хотят взять на воспитание детей, лишенных родительской опеки.
Общеупотребительным является термин "приемные родители", однако языковеды говорят, что это типичное языковое заимствование с русского. OBOZ.UA разбирался, как назвать на украинском приемных родителей.
Издавна в Украине родителей, принявших в семью чужого ребенка и детей, которых приняли в семью за своих, именовали "названмсм", а реже – "нареченими". То есть, следует употреблять следующие словосочетания:
- названий батько;
- названа мати;
- названі діти;
- названий син;
- названа дочка.
В печати и даже законодательных актах часто можно увидеть определение именно приемных родителей.
К примеру:
Прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.
Конечно, говорить "приемные родители" ошибкой не будет, ведь даже в юридической сфере это понятие закрепилось законодательно. Но в бытовом языке лучше все-таки говорить названі батьки".
К примеру:
Олеся була названою дочкою у сім’ї отця Михайла.
Всім своїм успіхам і перемогам я завдячую названим батькам.
Дарина приїхала до дитбудинку, щоб забрати Іванка – свого названого сина.
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