Как сделать вареный картофель более полезным и менее калорийным: интересный лайфхак

Картофель имеет репутацию тяжелого и калорийного продукта, которого лучше избегать во время диеты. Однако, достаточно одного простого изменения в приготовлении, чтобы превратить его в ингредиент с совершенно другими свойствами.

Сварите его, охладите и съешьте на следующий день. Это звучит просто, но за этим стоит целая наука, пишет OBOZ.UA.

После охлаждения в картофеле происходит процесс, который меняет структуру крахмала. Он становится устойчивым к перевариванию, а это значит, что усваивается меньше калорий, улучшается работа кишечника и дольше ощущается сытость.

Исследования показывают, что охлажденный картофель может содержать на 10-15 процентов меньше усваиваемых калорий, чем тот, который едят горячим. Это объясняется тем, что резистентный крахмал не полностью переваривается в тонком кишечнике. Вместо этого он попадает в толстый кишечник, где служит источником пищи для полезных кишечных бактерий.

Многие диетологи отмечают, что вопрос о том, сколько калорий теряет картофель при хранении в холодильнике, должен изменить наше отношение к этому овощу. Дело не в том, чтобы есть меньше, а в том, чтобы питаться разумнее. Картофель, приготовленный накануне, поданный холодным в салате или слегка подогретый на сковороде, имеет более низкий гликемический индекс и лучше влияет на уровень сахара в крови.

Важно, что повторное разогревание охлажденного картофеля не полностью разрушает резистентный крахмал. Хотя его количество несколько уменьшается, оно все еще значительно выше, чем в картофеле, который съели сразу после приготовления. Поэтому вы можете безопасно разогревать вчерашний картофель на сковороде и все равно пользоваться его улучшенными свойствами.

