Как сделать оригинальные яйца на Пасху: все необходимое уже есть у вас дома

Накануне Пасхи украинцы традиционно ищут новые идеи для праздничного декора. Одним из популярных трендов последних лет стали мраморные яйца с яркими узорами.

Такой способ не требует сложных техник или дорогих материалов. Большинство необходимых вещей уже есть дома или их легко найти. К тому же процесс создания таких яиц может стать увлекательным занятием для всей семьи. Этим способом окрашивания поделилась пользовательница Instagram Эшли Сэвидж.

Что нужно для создания мраморных яиц

Для изготовления декоративных пасхальных яиц понадобятся пластиковые яйца, лак для ногтей разных цветов, емкость с водой, перчатки и деревянная шпажка. Также стоит подготовить контейнер, выстланный пакетом или пленкой, ведь лак может оставить стойкие пятна.

Как создать необычный узор

Сначала в воду поочередно добавляют несколько капель лака разных цветов.

После этого яйцо аккуратно погружают в жидкость – достаточно одного раза, чтобы на поверхности образовался характерный мраморный эффект.

После окрашивания яйцо нужно отложить до полного высыхания. При желании процедуру можно повторить, чтобы сделать цвета более насыщенными или добавить новые оттенки.

Важное предостережение

Такой способ подходит исключительно для декоративных пластиковых яиц. Использовать лак для окрашивания настоящих яиц нельзя, ведь химические вещества могут проникнуть сквозь скорлупу и сделать их небезопасными для потребления.

Мраморные яйца станут ярким украшением праздничного стола или оригинальным элементом пасхального декора, который легко создать своими руками.

