Нужны только маркеры: как покрасить яйца на Пасху за 5 минут

Подготовка к Пасхе 2026 года может стать намного проще и интереснее благодаря быстрому способу окрашивания яиц без использования кастрюль с краской и лишней грязи.

Этот метод идеально подходит для тех, кто ценит свое время или хочет привлечь к творческому процессу детей, поскольку он абсолютно безопасен и невероятно легок в исполнении. Все, что вам понадобится – это обычные маркеры, фольга и несколько минут свободного времени.

Как покрасить яйца на Пасху

Секрет этого метода заключается в переносе пигмента с глянцевой поверхности фольги на яичную скорлупу. Для этого необходимо подготовить квадратики фольги, размер которых примерно вдвое превышает размер самого яйца. На блестящей стороне фольги рисуются произвольные узоры: линии, пятнышки или цветные пятна. После того как вы завернете яйцо в такую "обертку" и слегка его помнете, краска мгновенно перейдет на поверхность, создавая неповторимый мраморный эффект.

Как покрасить яйца маркерами

Для реализации этого метода подготовьте минимальный набор материалов:

Отваренные яйца. важно, чтобы они были холодными и абсолютно сухими.

Маркеры (фломастеры): лучше всего подойдут маркеры на водной основе, которые легко смываются.

Пищевая фольга: обычная бытовая фольга, нарезанная квадратами.

Пошаговая инструкция

На развернутом кусочке фольги заполните центральную часть разноцветными примитивными рисунками – рисками, точками и т.д.

Поместите сухое яйцо в центр разрисованного участка.

Плотно заверните яйцо в фольгу так, чтобы раскрашенная сторона касалась скорлупы.

В течение нескольких секунд осторожно протирайте фольгу пальцами, прижимая ее к поверхности яйца.

Осторожно разверните фольгу – ваше уникальное пасхальное яйцо готово.

Если у вас нет фольги, можно воспользоваться пищевой пленкой. Делать нужно все, так же как и с фольгой.

OBOZ.UA предлагает сделать очень нежные и праздничные пасхальные яйца с помощью бумажных салфеток с узорами.

