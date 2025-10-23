Как сделать дома спрей от пауков из двух ингредиентов: можно обойтись без химии

У пауков все еще продолжается брачный сезон, но это не значит, что вам придется просто мириться с осьминогими существами, которые облюбовали для этого ваш дом.

К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы попытаться предотвратить их попадание и не пускать их внутрь. Блогер и эксперт по уборке Каролина Макколи рассказала в TikTok, как сделать "двухкомпонентный спрей от пауков, который действительно работает". По ее словам, лучше всего то, что он "не содержит ни химикатов, ни странных запахов".

Для этого она посоветовала взять два стакана воды и 30 капель масла перечной мяты и налить эту смесь в бутылку с распылителем. "Хорошо встряхивайте перед каждым использованием", – добавила она.

После того, как вы приготовите смесь, Каролина рекомендует распылить ее "вокруг окон, дверей и плинтусов", а также "в дверных проемах, углах и за мебелью".

Каролина объяснила: "Пауки ненавидят запах перечной мяты". Преимущество этого решения заключается в том, что оно экономически выгодно и не требует использования никаких агрессивных химикатов.

Однако, возможно, вам не стоит использовать этот метод, если у вас есть домашние животные. Многие эфирные масла, такие как мята перечная, эвкалиптовое и чайного дерева, могут быть для них токсичными.

Альтернативный метод — смешивания равных частей белого уксуса и воды в бутылке с распылителем и использования его на точках входа, трещинах и углах, что может отпугнуть пауков. Белый уксус содержит уксусную кислоту, к которой пауки чрезвычайно чувствительны.

Другие способы предотвратить проникновение пауков в дом

Другие способы предотвращения проникновения пауков в дом – это герметизация точек входа, убедившись в отсутствии трещин, щелей и отверстий вокруг дверей, окон или стен.

Уменьшение внешнего освещения также может помочь, поскольку пауков привлекают насекомые, которых, в свою очередь, привлекает свет. Также можно поддерживать чистоту дома, регулярно пылесося, удаляя паутину, как только вы ее увидите, и разгружая места для хранения вещей.

Поскольку пауки едят насекомых, следует избавиться от источников пищи, которая их привлекает, убирая крошки и держа пищу герметично закрытой. Также стоит регулярно выносить мусорные баки.

