Как сделать, чтобы орхидея цвела дважды за сезон: простое правило

Орхидея – одно из самых красивых комнатных растений, но одновременно и одно из самых прихотливых. Многие сталкиваются с проблемой: растение живет, растет, но долго не дает цветов.

Есть простое правило, которое поможет добиться повторного цветения даже в течение одного сезона. Детали рассказало издание Express.

Меньше воды – больше цветов

Самая распространенная ошибка любителей орхидей – чрезмерный полив. Именно он становится причиной гниения корней, пожелтения листьев и гибели растения. Специалисты советуют придерживаться принципа "меньше – лучше".

Орхидею не следует поливать ежедневно или даже через день. В теплое время года достаточно одного полива в неделю, в прохладное – раз в 10–14 дней.

Ориентироваться стоит не на календарь, а на состояние растения: если субстрат сухой, а корни приобрели серебристый оттенок – время поливать. Если же они зеленые и влажные – лучше подождать.

Некоторые садоводы советуют вместо обычного полива использовать несколько кубиков льда: так вода поступает постепенно и уменьшается риск "перелива". Важно лишь, чтобы в горшке не застаивалась вода.

Подкормка для нового цветения

Если орхидея выглядит здоровой, но цветоносов нет, ей нужен "питательный толчок". Лучше всего применять специальные удобрения для орхидей раз в две–три недели в период активного роста. После завершения первой волны цветения растение следует подкормить через две недели – это поможет быстрее восстановить силы.

Когда появляются новые цветоносы, полезно перейти на подкормку с повышенным содержанием фосфора. Но концентрацию всегда стоит делать вдвое меньше указанной на упаковке, чтобы избежать ожогов корней.

Свет и температура

Без света орхидея не заложит новых бутонов. Оптимальное место для горшка – у восточного окна или в хорошо освещенной комнате, где солнечные лучи не падают прямо на листья. На южном подоконнике орхидею легко "сжечь".

Еще один секрет – разница температур между днем и ночью. Легкое понижение на несколько градусов стимулирует закладку цветоносов. Идеальные условия – от +18 до +24 °C днем с более прохладными ночами.

Итак, главный секрет повторного цветения орхидей прост: не переувлажнять, правильно подкармливать и держать в оптимальном свете и температуре. В таких условиях даже самый обычный фаленопсис может зацвести дважды в сезон, а иногда и трижды.

