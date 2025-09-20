Что посадить вместо гортензии: легко выращивать и цветет не хуже

Гортензии – одни из самых прекрасных цветов, которые вы можете добавить в сад для мгновенного цвета и красоты. Однако, несмотря на все это, эти цветы могут быть удивительно прихотливыми в уходе.

Они, как известно, чувствительны к pH почвы — если он слишком щелочной или слишком кислый, то цветы не будут того яркого цвета, который вы предпочитаете. Они быстро увядают, если вы не будете поливать их регулярно, а если вы не обрезаете их в нужное время года, вы можете случайно срезать цветы в следующем сезоне. По мнению трех экспертов по садоводству, калина — лучший выбор цветка для тех, кто ищет растение, которое не требует особого ухода и выглядит так же потрясающе, как гортензии, пишет Express.

Специалисты из Garden Design сказали, что если вы ищете вечнозеленый, полувечнозеленый или листопадный кустарник, который не требует особого ухода, имеет привлекательные листья, обильное цветение и цвет в течение всего года, например гортензии, "калина — это то, что вам нужно".

Кусты калины цветут двумя основными типами цветочных головок: соцветиями с плоской верхушкой, похожими на гортензии с кружевными шляпками, и округлыми соцветиями, похожими на снежные шары.

Их ароматные цветы распускаются в оттенках белого, кремового и розового цветов и обычно имеют трубчатую или сальверформную форму (длинная, тонкая трубка, которая внезапно расширяется до плоского цветка).

За свои эффектные декоративные плоды, которые добавляют цвета и любопытства зимой, и является важным источником пищи для птиц. Плоды обычно круглой или яйцевидной формы, и могут быть красными, розовыми, фиолетовыми, синими или черными.

Эксперты по садоводству из Outdoor Guide согласились, сказав, что если вы ищете растение, которое такое же красивое, как гортензия, но немного легче в уходе, тогда "выбирайте калину".

