Как распознать выгорание и не сломаться: советы психолога Фонда Рината Ахметова

Выгорание обычно связывают с работой – из-за дедлайнов и большого количества задач. Однако оно может возникать и в семейной жизни. Родители иногда чувствуют усталость от ежедневной заботы о детях, а также сочетают это с уходом за пожилыми родственниками, что создает дополнительную психологическую нагрузку. Такое выгорание негативно сказывается на физическом и психическом здоровье, повышает риск стресса, тревожности, нарушений сна и общего истощения организма.

Психолог Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук отмечает, что важно отличить обычную усталость от глубокого истощения. Ведь осознание проблемы – важный шаг к выходу из этого состояния.

Как распознать выгорание и не сломаться – смотрите видео.

Фонд Рината Ахметова собрал пять основных советов психолога, как предотвратить выгорание и поддерживать собственный ресурс:

Находите время для себя

Даже короткие паузы помогают перезагрузиться. Это может быть чашка кофе, короткая прогулка или любое простое занятие, которое приносит вам удовольствие.

Переосмысливайте свой график и приоритеты

Делайте инвентаризацию дел: оставляйте только то, что действительно важно и требует вашего внимания, а ненужные или второстепенные задачи делегируйте или отложите.

Учитесь просить помощи

Попросить о помощи – не признак слабости, а способ сохранить силы и ресурс для себя и своей семьи.

Делегируйте дела и обязанности

Особенно в семье важно распределять задачи с партнером или другими членами семьи. Это не только уменьшает нагрузку, но и поддерживает партнерство и взаимоподдержку.

Ставьте собственные потребности на первое место

Забота о себе – основа способности заботиться о других. Важно осознавать собственную ценность и давать себе право на восстановление.

Более 2 миллионов украинцев уже получили психологическую поддержку от квалифицированных специалистов Фонда Рината Ахметова. Следите за обновлениями Фонда на сайте.