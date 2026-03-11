Как распознать выгорание и не сломаться: советы психолога Фонда Рината Ахметова
Выгорание обычно связывают с работой – из-за дедлайнов и большого количества задач. Однако оно может возникать и в семейной жизни. Родители иногда чувствуют усталость от ежедневной заботы о детях, а также сочетают это с уходом за пожилыми родственниками, что создает дополнительную психологическую нагрузку. Такое выгорание негативно сказывается на физическом и психическом здоровье, повышает риск стресса, тревожности, нарушений сна и общего истощения организма.
Психолог Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук отмечает, что важно отличить обычную усталость от глубокого истощения. Ведь осознание проблемы – важный шаг к выходу из этого состояния.
Фонд Рината Ахметова собрал пять основных советов психолога, как предотвратить выгорание и поддерживать собственный ресурс:
Находите время для себя
Даже короткие паузы помогают перезагрузиться. Это может быть чашка кофе, короткая прогулка или любое простое занятие, которое приносит вам удовольствие.
Переосмысливайте свой график и приоритеты
Делайте инвентаризацию дел: оставляйте только то, что действительно важно и требует вашего внимания, а ненужные или второстепенные задачи делегируйте или отложите.
Учитесь просить помощи
Попросить о помощи – не признак слабости, а способ сохранить силы и ресурс для себя и своей семьи.
Делегируйте дела и обязанности
Особенно в семье важно распределять задачи с партнером или другими членами семьи. Это не только уменьшает нагрузку, но и поддерживает партнерство и взаимоподдержку.
Ставьте собственные потребности на первое место
Забота о себе – основа способности заботиться о других. Важно осознавать собственную ценность и давать себе право на восстановление.
