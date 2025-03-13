Как противодействовать буллингу в школе: действенные советы от Фонда Рината Ахметова для учащихся

Каждый второй украинский школьник сталкивался с буллингом или стал жертвой травли. Такова статистика Министерства образования и науки Украины. Основными проявлениями буллинга являются систематические публичные унижения, оскорбления, порча личных вещей и высмеивание. Чтобы распознавать буллинг и правильно на него реагировать Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Сиротство – нет!" системно проводит тренинги и вебинары, обучающие школьников, учителей, родителей и опекунов выявлять насилие и поддерживать пострадавших, чтобы создавать комфортную среду в учебных заведениях.

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Февральское учебное мероприятие Фонда провела Анастасия Мельниченко, аспирантка Института политической и социальной психологии, исследовательница-стипендиат университета Турку (Финляндия) и автор книги "Понять (и одолеть) буллинг". Спикер предоставила полезные и практические методики противодействия буллингу в учебных заведениях и бытовых ситуациях. Далее мы собрали наиболее действенные советы для школьников, как реагировать на травлю и защитить себя и других.

Совет №1

Не умолчи о проблеме Не умалчивай проблему. Поговори с кем-то, кому ты доверяешь, например, с родителями, завучем, учителем, школьным психологом или другом. Важно не оставаться наедине с проблемой.

Совет №2

Избегай озорника и находись в обществе друзей По возможности не заходи в помещение, если задира находится там. Постоянно находись в обществе приятеля или в окружении старших.

Совет №3

Устрани провокационные факторы Если разбойник пытается отобрать какую-то твою вещь, не бери ее в школу или на игровую площадку.

Совет №4

Игнорируй озорника Старайся игнорировать оскорбительные замечания. Например, демонстрируй безразличие или делай вид, что ты увлечен беседой по мобильному телефону. Игнорируя задиру, ты показываешь, что он тебе безразличен.

Совет №5

Поддерживай тех, кого оскорбляют Если видишь, что кого оскорбляют – выскажи свою поддержку или обратись за помощью к взрослым. Важно способствовать формированию дружеской и комфортной среды в учебных заведениях.

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Фонд Рината Ахметова прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье и был окружен поддержкой и заботой. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.