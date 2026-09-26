Как продлить жизнь хризантем: 5 золотых советов

Осенью хризантемы становятся одним из главных украшений балконов, террас и дворов. Пышные кусты покрываются десятками цветов и могут радовать ими в течение многих недель. Однако после покупки растение иногда начинает быстро увядать, сбрасывать бутоны или покрываться коричневыми цветами.

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Причиной чаще всего становятся ошибки в уходе. Есть пять простых правил, которые помогут продлить цветение хризантем и сохранить растения до первых серьёзных морозов.

Найдите светлое и защищенное место

Хризантемам нужно достаточно света для нормального развития бутонов. В то же время горшок лучше не оставлять там, где растение будет постоянно подвергаться воздействию сильного ветра и дождя.

Особенно важна защита от осадков для крупноцветковых сортов. Плотные соцветия впитывают много воды, становятся тяжелее и долго высыхают. В прохладную погоду лепестки могут начать буреть, а длительная влажность повышает риск появления серой гнили.

Поэтому хорошим местом станет светлый участок балкона или террасы под навесом. Во время полива воду также лучше направлять непосредственно на землю, а не на цветы и листья.

Не поливайте по расписанию

Одна из главных ошибок – поливать хризантему через одинаковые промежутки времени независимо от погоды. Осенью почва может высыхать очень неравномерно: в солнечный и ветреный день влага испаряется быстро, а во время похолодания остается в горшке значительно дольше.

Проверяйте верхние примерно 2 см почвы. Если они уже сухие, растение пора полить.

Воду нужно лить медленно, чтобы она пропитала весь ком земли, а излишки вытекли через отверстия на дне горшка. Почва должна оставаться умеренно влажной, но не превращаться в болото.

Если почва сильно пересохла и отстала от стенок горшка, вода может просто стекать через образовавшиеся щели. В таком случае горшок можно ненадолго поставить в емкость с водой, а затем дать лишней влаге стечь.

Не оставляйте воду в кашпо

Избыток воды для хризантемы не менее опасен, чем засуха. Если после полива она часами стоит в наполненном водой кашпо, корни получают все меньше кислорода. В результате оно постепенно ослабевает и хуже впитывает воду. Парадоксально, но растение тогда может начать увядать даже в мокрой почве.

Убедитесь, что в горшке есть свободные дренажные отверстия. Воду, скопившуюся во внешней емкости после полива или дождя, нужно вылить.

Не спешите с удобрениями

Купленная осенью хризантема обычно уже подготовлена к цветению. На ней сформировано много бутонов, а в почве часто остается достаточный запас питательных веществ.

Поэтому желание сразу подкормить цветок может привести к обратному результату. Избыток удобрений повышает концентрацию солей в почве и может затруднить поглощение воды корнями.

Если хризантему приобрели как сезонное растение, дополнительная подкормка во время осеннего цветения ей, как правило, не требуется. Для многолетних растений схема иная: подкармливать их начинают в период активного роста весной, а заканчивают в конце лета.

Удаляйте отцветшие цветы

Засохшие и побуревшие соцветия лучше регулярно удалять. Особенно это важно после дождей: отмершие мокрые лепестки долго удерживают влагу внутри густого куста и могут создать благоприятные условия для грибковых заболеваний.

Цветы лучше не срывать руками. Так легко повредить стебель или соседние бутоны. Безопаснее воспользоваться чистыми острыми ножницами и срезать старое соцветие над здоровой парой листьев или боковым бутоном. Такая обрезка осенью не заставит растение сформировать новую волну бутонов, однако поможет нормально раскрыться тем, которые уже есть на кусте.

Как защитить хризантемы от первых заморозков

Даже если растение хорошо переносит осеннюю прохладу, температура ниже 0 °C может повредить раскрывшиеся цветы. Особенно чувствительны к морозу крупные соцветия. Когда прогнозируются ночные заморозки, горшок следует переставить под крышу и ближе к стене дома. Сама стена дополнительно защищает от ветра и после захода солнца некоторое время отдает накопленное за день тепло.

Позаботиться нужно и о корнях. В горшке земля промерзает значительно быстрее, чем на клумбе. Емкость можно поставить на доску, толстый картон или пенополистирол, а снаружи обернуть джутом, картоном или агроволокном.

Если ожидается сильный мороз, на ночь хризантему лучше перенести в светлое прохладное помещение, где температура не опускается ниже нуля. А если приобретенный сорт подходит для многолетнего выращивания, после окончания цветения растение можно попробовать сохранить до следующего сезона.

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