Как приготовить традиционные шулики или кошельки с маком на Маковея: древний рецепт
Август в Украине начинается с праздника Маковея, который сочетает летние традиции и предчувствие осени. В этот день хозяйки освящают травы, мак и готовят блюда, символизирующие достаток и защиту дома. Главным из них являются шулики или кошельки с маком – ароматное медово-маковое лакомство, издавна занимающее особое место на праздничном столе. Этот рецепт передавался из поколения в поколение и остается любимым даже сегодня.
Рецептом вкусных домашних шуликов на Маковея поделилась фудблогер Юлиана Антонюк (uliana borys) в Instagram.
Традиции Маковея
Маковея отмечают 1 августа. В этот день в храмах освящают букеты трав и мак – так называемые "маковейчики". Мак считался оберегом, который защищает от невзгод. Его также использовали в праздничных блюдах – шуликах, булочках, рулетах и даже варениках. Особый смысл этого праздника – благодарность за урожай и подготовка к новому периоду в году.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 200 г
- сода – 1 ч.л.
- яйца – 3 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 550 г
- сливочное масло – 100 г
Для маковой начинки:
- мак – 200 г (перетертый)
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- мед – 2 ст.л.
- молоко горячее – 250 мл
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для теста и замесите его до однородной консистенции.
2. Раскатайте тесто и выпекайте лепешки в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 20 минут.
3. Готовые лепешки охладите, нарежьте кубиками или поломайте руками.
4. Мак перетрите, смешайте с сахаром, ванильным сахаром и медом, залейте горячим молоком.
5. Соедините коржи с маковой массой, слегка сбрызнув дополнительно горячим молоком (около 100 мл).
6. Оставьте блюдо настояться несколько часов, чтобы шулики стали нежными и хорошо пропитались.
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