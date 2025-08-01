Как приготовить традиционные шулики или кошельки с маком на Маковея: древний рецепт

Август в Украине начинается с праздника Маковея, который сочетает летние традиции и предчувствие осени. В этот день хозяйки освящают травы, мак и готовят блюда, символизирующие достаток и защиту дома. Главным из них являются шулики или кошельки с маком – ароматное медово-маковое лакомство, издавна занимающее особое место на праздничном столе. Этот рецепт передавался из поколения в поколение и остается любимым даже сегодня.

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Рецептом вкусных домашних шуликов на Маковея поделилась фудблогер Юлиана Антонюк (uliana borys) в Instagram.

Традиции Маковея

Маковея отмечают 1 августа. В этот день в храмах освящают букеты трав и мак – так называемые "маковейчики". Мак считался оберегом, который защищает от невзгод. Его также использовали в праздничных блюдах – шуликах, булочках, рулетах и даже варениках. Особый смысл этого праздника – благодарность за урожай и подготовка к новому периоду в году.

Ингредиенты для теста:

кефир – 200 г

сода – 1 ч.л.

яйца – 3 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

мука – 550 г

сливочное масло – 100 г

Для маковой начинки:

мак – 200 г (перетертый)

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 пакетик

мед – 2 ст.л.

молоко горячее – 250 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для теста и замесите его до однородной консистенции.

2. Раскатайте тесто и выпекайте лепешки в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 20 минут.

3. Готовые лепешки охладите, нарежьте кубиками или поломайте руками.

4. Мак перетрите, смешайте с сахаром, ванильным сахаром и медом, залейте горячим молоком.

5. Соедините коржи с маковой массой, слегка сбрызнув дополнительно горячим молоком (около 100 мл).

6. Оставьте блюдо настояться несколько часов, чтобы шулики стали нежными и хорошо пропитались.

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