Как приготовить полезное пшено, чтобы крупа не горчила: делимся лайфхаком и советами

Пшено – очень вкусная, полезная и бюджетная крупа, которую можно варить, делать из нее супы, кашу, которая готовится не дольше 10 минут. А еще ее можно добавлять в салаты, готовить запеканки, пироги и молочную кашу.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как вкусно приготовить пшено, чтобы оно не горчило и каша из него была ароматной и вкусной.

Как подготовить пшено перед приготовлением

Чтобы вкусно приготовить пшено, его нужно тщательно промыть до прозрачности, а затем ошпарьте кипятком, чтобы избавиться от горечи.

Как и сколько варить пшено

Варите пшено на медленном огне, соблюдая пропорции 1 стакан пшена на 2 стакана воды для рассыпчатой каши. Варите кашу 20 минут, а также дайте настояться 10-15 минут.

Для нежного вкуса добавьте сливочное масло, соль, а также другие ингредиенты по вкусу, например, молоко, тыкву, лук или сухофрукты. Также вкусно будет с молоком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: