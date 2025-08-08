Как приготовить идеальные куриные котлеты: точно не будут сухими и не распадутся

Идеальные куриные котлеты получается приготовить далеко не всегда. Изделия часто бывают сухими или разваливаются. Но если воспользоваться следующим рецептом, они получатся очень вкусные и нежные.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

хлеб – 3-4 кусочка

соль

перец

мука

масло ГХИ для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарить до золотистости лук, который придаст котлетам сочности.

2. Хлеб размочить в молоке.

3. добавить лук и хлеб к фаршу, посолить, поперчить и все хорошо перемешать.

4. Далее влажными руками сформировать котлетки и обвалять их в муке.

5. Обжарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки и подать к столу.

