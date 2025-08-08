Видео дня
Как приготовить идеальные куриные котлеты: точно не будут сухими и не распадутся
Идеальные куриные котлеты получается приготовить далеко не всегда. Изделия часто бывают сухими или разваливаются. Но если воспользоваться следующим рецептом, они получатся очень вкусные и нежные.
Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- хлеб – 3-4 кусочка
- соль
- перец
- мука
- масло ГХИ для жарки
Способ приготовления:
1. Обжарить до золотистости лук, который придаст котлетам сочности.
2. Хлеб размочить в молоке.
3. добавить лук и хлеб к фаршу, посолить, поперчить и все хорошо перемешать.
4. Далее влажными руками сформировать котлетки и обвалять их в муке.
5. Обжарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки и подать к столу.
