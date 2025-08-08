УкраїнськаУКР
Как приготовить идеальные куриные котлеты: точно не будут сухими и не распадутся

Екатерина Ягович
Идеальные куриные котлеты получается приготовить далеко не всегда. Изделия часто бывают сухими или разваливаются. Но если воспользоваться следующим рецептом, они получатся очень вкусные и нежные.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • хлеб – 3-4 кусочка
  • соль
  • перец
  • мука
  • масло ГХИ для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарить до золотистости лук, который придаст котлетам сочности.

2. Хлеб размочить в молоке.

3. добавить лук и хлеб к фаршу, посолить, поперчить и все хорошо перемешать.

4. Далее влажными руками сформировать котлетки и обвалять их в муке.

5. Обжарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки и подать к столу.

