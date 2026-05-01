Как правильно обрезать лаванду, чтобы она росла пышной

Лаванда – это не то растение, за которым не надо ухаживать. Ей нужна регулярная и правильная обрезка, чтобы поддерживать плотную, круглую форму и тысячи цветов.

Еще лучшая новость заключается в том, что срезанное не нужно выбрасывать в компост. Имея базовые знания о размножении черенками, вы можете вырастить десятки новых, крепких саженцев из этих "отходов", пишет OBOZ.UA.

Правило номер один: никогда не режьте старую древесину

Существует одно золотое правило обрезки лаванды, которое никогда не следует нарушать. Когда вы берете в руки ножницы, всегда срезайте только зеленую, мягкую часть растения. Никогда не срезайте глубоко старую, коричневую, деревянистую часть куста.

Лаванда не пускает новые побеги из старой древесины. Если обрезать куст слишком низко до коричневого участка, эта часть растения просто погибнет.

Обрезать надо примерно на два-три сантиметра выше деревянистой части — таким образом вы сохраните зеленую основу, из которой куст пышно отрастет.

Выбор идеального черенка для размножения

Во время обрезки лаванды (лучше всего весной, когда она начинает распускаться, или в конце лета после цветения) воспользуйтесь возможностью размножения. Для новой рассады не используйте стебли, которые уже имеют цветочные почки. Растение сосредоточит всю свою энергию на цветении, а не на развитии корней.

Найдите так называемые "слепые побеги" – это крепкие, зеленые стебли без цветов. Отрежьте побег длиной примерно 10 сантиметров. Лучше всего оторвать его от основного стебля, осторожно потянув вниз, оставив небольшой кусочек старой коры внизу.

