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Как правильно готовить зеленый борщ и какую зелень нужно добавить: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
3,0 т.
Рецепт борща

Зеленый борщ – очень вкусное блюдо, которое готовится немного проще, чем красный. Для того, чтобы блюдо было не жирным, кулинары советуют готовить его на курином бульоне, а для яркого вкуса добавьте много зелени, сок лимона и специи. 

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Зеленый борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща и рассказала, как правильно готовить блюдо и какую зелень добавлять.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Бульон куриный – 4 л
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб. 
  • Щавель – 150 г
  • Шпинат, сельдерей в сам суп, крапива, спаржа
  • Лимон – 1/4 шт.
  • Соль, перец

Для подачи:

  • Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
  • Сметана
  • Отварные яйца
  • Брынза или фета (опционально)

Способ приготовления:

1. Бульон: порежьте мясо, залейте водой, варите до готовности бульон, обязательно снимайте пену.

Мясо для бульона

2. В готовый бульон добавьте порезанный кубиком картофель.

Приготовление борща

3. Пассеруем нарезанный лук и чеснок. Добавляем к картофелю. Варите 10 минут.

Зажарка для блюда

4. За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промойте, в нем много песка. Отрываем стволики и нарезаем. Или не отрываем, если у вас молодой шпинат. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в блюдо. Варите еще примерно 15 минут.

Зелень для блюда

Подавайте борщ с вареными яйцами, сметаной и соком лимона!

Готовый борщ

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