Как правильно готовить зеленый борщ и какую зелень нужно добавить: делимся рецептом
Зеленый борщ – очень вкусное блюдо, которое готовится немного проще, чем красный. Для того, чтобы блюдо было не жирным, кулинары советуют готовить его на курином бульоне, а для яркого вкуса добавьте много зелени, сок лимона и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща и рассказала, как правильно готовить блюдо и какую зелень добавлять.
Ингредиенты:
- Бульон куриный – 4 л
- Картофель – 5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Щавель – 150 г
- Шпинат, сельдерей в сам суп, крапива, спаржа
- Лимон – 1/4 шт.
- Соль, перец
Для подачи:
- Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
- Сметана
- Отварные яйца
- Брынза или фета (опционально)
Способ приготовления:
1. Бульон: порежьте мясо, залейте водой, варите до готовности бульон, обязательно снимайте пену.
2. В готовый бульон добавьте порезанный кубиком картофель.
3. Пассеруем нарезанный лук и чеснок. Добавляем к картофелю. Варите 10 минут.
4. За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промойте, в нем много песка. Отрываем стволики и нарезаем. Или не отрываем, если у вас молодой шпинат. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в блюдо. Варите еще примерно 15 минут.
Подавайте борщ с вареными яйцами, сметаной и соком лимона!
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