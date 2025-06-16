Как правильно готовить зеленый борщ и какую зелень нужно добавить: делимся рецептом

Зеленый борщ – очень вкусное блюдо, которое готовится немного проще, чем красный. Для того, чтобы блюдо было не жирным, кулинары советуют готовить его на курином бульоне, а для яркого вкуса добавьте много зелени, сок лимона и специи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща и рассказала, как правильно готовить блюдо и какую зелень добавлять.

Ингредиенты:

Бульон куриный – 4 л

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Щавель – 150 г

Шпинат, сельдерей в сам суп, крапива, спаржа

Лимон – 1/4 шт.

Соль, перец

Для подачи:

Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук

Сметана

Отварные яйца

Брынза или фета (опционально)

Способ приготовления:

1. Бульон: порежьте мясо, залейте водой, варите до готовности бульон, обязательно снимайте пену.

2. В готовый бульон добавьте порезанный кубиком картофель.

3. Пассеруем нарезанный лук и чеснок. Добавляем к картофелю. Варите 10 минут.

4. За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промойте, в нем много песка. Отрываем стволики и нарезаем. Или не отрываем, если у вас молодой шпинат. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в блюдо. Варите еще примерно 15 минут.

Подавайте борщ с вареными яйцами, сметаной и соком лимона!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: