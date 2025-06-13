Как правильно готовить плов и что сделать с рисом перед, чтобы он не был как каша: секреты приготовления и точный рецепт
Плов – одно из самых сытных и вкусных блюд из риса. Для того, чтобы он был вкусным и не превратился в кашу, рис нужно во-первых, хорошо вымыть, где-то 5 раз, чтобы вода была прозрачной, во-вторых, для блюда нужно брать жирное мясо, например, свинину и обязательно овощи.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного домашнего плова, с мясом, луком и морковью.
Ингредиенты:
- 1 кг говядины или баранины
- 1 кг риса девзира (можно длиннозернистый или басмати)
- 1 л воды
- 4 луковицы
- 1 кг моркови
- 100-125 г сушеного барбариса
- примерно 350 г растительного масла
- 5-6 головок чеснока
- специи: зира, щепотка шафрана и куркумы, молотый черный и душистый перец
Способ приготовления:
1. Рис промойте и оставьте замоченным в воде на 40 минут.
2. Морковь нарежьте брусочками, лук соломкой, мясо достаточно крупными кусками (примерно 3×3 см). В хорошо разогретый казан налейте масло, обжарьте мясо и не перемешивайте его сразу, дайте ему схватиться корочкой. Затем перемешайте, обжариваю до хорошей корочки. Добавьте лук, жарьте, пока не начнет румяниться. После морковь и тоже дайте ей поджариться.
3. Специи в конце, и после влейте воду, добавьте немного зачищенных головок чеснока. Каждый зубчик надо проколоть ножом, чтобы лучше отдавал аромат. Варите 20-30 минут и добавляйте рис.
4. Все перемешайте, уменьшите огонь, накройте крышкой и оставьте томиться где-то на 30 минут. Когда жидкость впитается, все перемешайте, формирую горку, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и оставьте еще на полчаса.
Подаем блюдо на большой тарелке, сверху выложите мясо и чеснок!
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