Как правильно готовить плов и что сделать с рисом перед, чтобы он не был как каша: секреты приготовления и точный рецепт

Плов – одно из самых сытных и вкусных блюд из риса. Для того, чтобы он был вкусным и не превратился в кашу, рис нужно во-первых, хорошо вымыть, где-то 5 раз, чтобы вода была прозрачной, во-вторых, для блюда нужно брать жирное мясо, например, свинину и обязательно овощи.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного домашнего плова, с мясом, луком и морковью.

Ингредиенты:

1 кг говядины или баранины

1 кг риса девзира (можно длиннозернистый или басмати)

1 л воды

4 луковицы

1 кг моркови

100-125 г сушеного барбариса

примерно 350 г растительного масла

5-6 головок чеснока

специи: зира, щепотка шафрана и куркумы, молотый черный и душистый перец

Способ приготовления:

1. Рис промойте и оставьте замоченным в воде на 40 минут.

2. Морковь нарежьте брусочками, лук соломкой, мясо достаточно крупными кусками (примерно 3×3 см). В хорошо разогретый казан налейте масло, обжарьте мясо и не перемешивайте его сразу, дайте ему схватиться корочкой. Затем перемешайте, обжариваю до хорошей корочки. Добавьте лук, жарьте, пока не начнет румяниться. После морковь и тоже дайте ей поджариться.

3. Специи в конце, и после влейте воду, добавьте немного зачищенных головок чеснока. Каждый зубчик надо проколоть ножом, чтобы лучше отдавал аромат. Варите 20-30 минут и добавляйте рис.

4. Все перемешайте, уменьшите огонь, накройте крышкой и оставьте томиться где-то на 30 минут. Когда жидкость впитается, все перемешайте, формирую горку, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и оставьте еще на полчаса.

Подаем блюдо на большой тарелке, сверху выложите мясо и чеснок!

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