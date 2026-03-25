Как построить здоровые отношения с партнером? Советы психолога Фонда Ахметова

Отношения с партнерами формируются не только под влиянием чувств. Часто на наши решения влияют опыт детства, семейные привычки и пережитые эмоции. Например, исследования показывают, что девушки, которые росли в семьях с высоким уровнем конфликтов или с определенными паттернами взаимодействия родителей, бессознательно ищут во взрослой жизни партнеров с подобными чертами.

Психолог Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова объясняет, как травмы детства и семейные отношения формируют представления о любви, ожидания от партнеров и даже поведение в отношениях. Осознание этих паттернов помогает лучше понять себя и делать осознанный выбор во взрослой жизни.

Фонд Рината Ахметова собрал несколько советов психолога, как распознать собственные паттерны и научиться строить здоровые отношения.

Осознавайте влияние детства

Первые отношения, которые мы переживаем, – это отношения с родителями. Важно понять, что поведение родителей, их эмоциональные качели или требования к вам формируют подсознательные паттерны в выборе партнера. Осознание этого помогает отделить собственные желания от опыта родителей.

Определите собственную норму отношений

Подумайте, какие отношения для вас комфортные и безопасные. Если детство было холодным или эмоционально напряженным, это не значит, что такие отношения должны быть нормой для вас. Учитесь выбирать партнеров, с которыми вы чувствуете поддержку и счастье.

Следите за подсознательными паттернами

Люди часто выбирают партнеров, которые повторяют эмоциональные сценарии детства – например, требовали постоянного доказательства любви или создавали эмоциональные качели. Важно замечать эти паттерны и сознательно избегать повторения разрушительного опыта.

Отделяйте родительские отношения от собственных

Отношения ваших родителей – это их опыт, а не ваш. Научитесь четко отделять их конфликты или ожидания от того, как вы хотите строить собственные отношения. Это позволяет выбирать партнера без навязанных сценариев.

Стройте отношения, где вы настоящие

Настоящие отношения – это те, где можно быть собой, где есть эмоциональная поддержка и взаимопонимание без боли и постоянной борьбы за любовь. Важно определить, что для вас комфортно, и требовать от себя контроля над выбором и развитием этих отношений.

Более 2 миллионов украинцев уже получили психологическую поддержку от квалифицированных специалистов Фонда Рината Ахметова.

