Как понять, что у вашей собаки солнечный ожог: основные признаки

Поскольку температура в Европе этим летом достигла рекордно высоких значений, не только люди испытывают последствия палящей жары.

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Поэтому владельцев домашних животных предупреждают обращать внимание на признаки солнечных ожогов у собак, поскольку наши четвероногие компаньоны так же подвержены этому повреждению кожи, как и люди, пишет Express.

Так, ветеринарная медсестра Лиа Каллаган призвала владельцев домашних животных обращать внимание на признаки того, что их пушистый любимец страдает от солнечных ожогов, в частности на два чрезвычайно распространенных жеста, которые могут быть неправильно истолкованы.

"Кожа может выглядеть розовой или красной, быть теплой на ощупь или казаться чрезвычайно чувствительной при поглаживании этого участка. Некоторые собаки начинают чесаться или испытывать дискомфорт, и они могут начать облизывать или тереть пораженный участок кожи чаще, чем обычно. Если ожог более сильный, вы можете заметить отек, шелушение или волдыри, что является признаком того, что кожа была значительно повреждена", — рассказала она.

Как защитить собак от солнечных ожогов

Эксперт по животным поделилась несколькими простыми и легкими мерами, с помощью которых вы можете защитить своих любимых собак от вредного ультрафиолетового излучения: "Применяйте те же принципы защиты от солнца, что и для себя, избегайте самого сильного полуденного солнца, обеспечьте тень и пресную воду, а также защищайте уязвимую кожу".

Если вы проводите время на свежем воздухе, убедитесь, что у вашей собаки всегда есть доступ к тени и достаточному количеству свежей питьевой воды.

Для собак с открытой кожей или очень светлой шерстью безопасный для домашних животных солнцезащитный крем, рекомендованный вашим ветеринаром, может обеспечить дополнительную защиту на уязвимых участках, таких как нос и уши.

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