Как почистить картофель за считанные минуты: очень простой лайфхак

Чистка картофеля – это первый шаг к приготовлению идеального блюда, и почти ни один ужин не обходится без нее. Однако этот процесс может занять много времени, особенно если готовить для большого количества людей.

Видео дня

Хотя самый распространенный способ очистки картофеля — это использование овощечистки или ножа, он может привести к случайному порезу пальцев или рук, особенно если вам трудно держать картофель в руке. Но блогер Сидни Раз, который проверяет различные лайфхаки,нашел лучшую альтернативу.

В своем недавнем видео в TikTok он показал женщину, которая вместо того, чтобы держать картофелину в одной руке, а овощечистку — в другой, воткнула вилку в картофелину, которую держала правой рукой, одновременно опираясь на разделочную доску.

Другой рукой она держала овощечистку, которой быстро водила по картофелю вверх-вниз, чтобы снять кожуру. Затем она медленно поворачивала картофелину вилкой, чтобы очистить ее со всех сторон.

По словам блогера, этот лайфхак поможет быстро почистить картофель без ранений и без лишних хлопот.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно приготовить картошку на обед.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegramи Viber, чтобы быть в курсе последних событий.