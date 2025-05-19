Как почистить рыбу от чешуи без ножа за три секунды: самый простой и действенный лайфхак

Рыба – очень ценный и полезный продукт, который, по мнению специалистов, должен быть в рационе каждого. Но очень часто самый тяжелый процесс в приготовлении рыбы – почистить ее от чешуи.

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Редакция FoodOboz делится полезным и очень действенным лайфхаком, благодаря которому вы почистите рыбу от чешуи всего за несколько секунд.

Что нужно сделать:

Рыбу положите в удобную подходящую посуду и полейте кипятком.

После возьмите столовую ложку и снимите чешую!

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