Как перевести на украинский 'вживую' и 'воочию': вариантов много

В любом языке существуют слова и понятия, которые кажутся нам в лучшем случае сложными для перевода, а подчас и вообще непригодными. Вот попробуйте перевести на украинский язык такие русские лексемы как вживую или воочию.

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Однако если свериться со словарями, найдутся эквиваленты и для них. OBOZ.UA поинтересовался, что может предложить нам справочная литература.

Вживую

Толковые словари объясняют это наречие, как наблюдение за чем-то в непосредственном контакте, в реальности, без каких-либо дополнительных средств передачи данных, промежуточных звеньев. Или как исполнение музыкального произведения без фонограммы.

Иногда неопытному говорящему хочется передать это слово на украинский язык, как "вживу" или даже "в живу". Но на самом деле словари предлагают соответствие получше: "наживо".

дивитись матчі збірної в ефірі наживо;

співати наживо;

спостерігати історичні події наживо.

Воочию

Сходным по значению является русский наречие "воочию". Однако оно отмечает, что наблюдатель видит все непосредственно, переживает события путем личного опыта. Другое значение – это видеть все весьма ясно, без сомнений и дополнительных трактовок.

Украинские словари дают немалый выбор способов перевести это наречие:

навіч,

наочно,

зримо,

в світ ока,

вочевидь,

вочевидьки,

очевидячки,

живовидячки,

на власні очі.

Вот как можно употребить некоторые из этих слов в непосредственной речи:

переконався у цьому факті навіч;

вочевидьки побачив;

вочевидячки це було не так.

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