Как отвадить белок от вашего сада: средство, которое они просто ненавидят

За белками может быть интересно наблюдать в саду, но не следует забывать, что они – все же дикие животные, и могут испортить вид вашего открытого пространства. Сады – это рай для белок, поскольку они полны источников пищи, от орехов в кормушке для птиц до насекомых на земле.

Они также могут вызвать, грызя кабели или разрывая изоляцию и гипсокартон. Чтобы предотвратить попадание этих животных в ваш сад и помещения, Джордан Фостер, специалист по борьбе с вредителями из Fantastic Pest Control, поделился своими лучшими рекомендациями, пишет Express.

По его словам, белки имеют определенную антипатию к запахам и "просто не переносят некоторые ароматы" – один из них – кофейная гуща.

Садоводам рекомендуется разбрасывать использованную кофейную гущу вдоль края своего сада, чтобы защитить растения и цветы. Чтобы гуща оставалась на месте и усиливала аромат, добавьте несколько капель воды.

Прежде чем применять это средство по всему саду, стоит попробовать на небольшом, скрытом участке, чтобы убедиться, что оно не повредит растения.

Кроме того, белки не переносят острый, пряный вкус чили, поэтому щедрое количество этого перца может помочь их отпугнуть.

Специалисты также посоветовали выращивать мяту, поскольку ее запах слишком сильный для чувствительного обоняния белок.

Садоводам следует помнить, что всегда целесообразно проверить местные правила, прежде чем применять какие-либо средства для борьбы с вредителями на своих открытых участках.

