Как отрастить густые брови: советы экспертов

Даже если брови стали редкими из-за чрезмерного выщипывания, их все еще можно постепенно восстановить. Главные условия – правильный уход и отказ от процедур, которые дополнительно травмируют кожу и волосяные фолликулы.

Эксперты советуют сосредоточиться не только на стимуляции роста, но и на минимизации повреждений, деликатном уходе за зоной бровей и поддержке кожи вокруг них. Поэтому по словам дерматолога Ниры Натан, даже слишком выщипанные и редкие брови могут восстановиться, если дать им время и убрать факторы, которые мешают нормальному росту.

Одним из самых действенных способов стимулировать отрастание бровей эксперт называет миноксидил – компонент, который используют и в средствах для роста волос. Он помогает активизировать волосяные фолликулы и поддерживает появление новых волос.

Эксперт советует наносить 5% миноксидил чистой щеточкой для бровей несколько раз в неделю. При этом важно делать это осторожно и регулярно, чтобы избежать раздражения и получить постепенный эффект.

Еще один важный совет – отказаться от восковой коррекции и чрезмерного выщипывания. Пока брови отрастают, может возникать желание постоянно подправлять форму, но именно это часто замедляет процесс.

Особенно нежелательным считается воск. По словам Ниры Натан, он может травмировать не только волоски, но и здоровую кожу, а в некоторых случаях даже вызывать рубцевание и стойкую потерю волос. Именно поэтому бровям нужно дать перерыв.

Если же поддерживать форму все же нужно, более мягкой альтернативой называют тридинг – нитевое выщипывание. Этот метод более точный и менее агрессивный к коже вокруг бровей. Он позволяет убирать отдельные волоски без лишнего раздражения и не так сильно мешает процессу отрастания.

Эксперты также советуют осторожнее относиться к средствам для укладки бровей. Некоторые популярные гели и так называемые soap brows могут раздражать зону бровей, делать волосы жестче и со временем способствовать ломкости или замедлению роста.

Вместо агрессивной фиксации лучше обратить внимание на более простые средства ухода. Например, обычный вазелин помогает смягчить волоски, придать им более ухоженный вид и в то же время поддержать кожу под ними. Кроме того, он дает легкий блеск и помогает аккуратно укладывать брови без лишнего раздражения.

